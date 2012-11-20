新晋中央政治局委员孙政才出任重庆市委书记

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京11月20日电---中共"十八大"结束後,党政高层人事调动的大幕渐渐拉开.继昨日中央政法委书记和组织部部长人选尘埃落定後,中国周二公布,新当选的中央政治局委员孙政才将出任重庆市委书记.
新华社在一个简短的新闻稿中称,由孙政才接替张德江的重庆市委书记、常委、委员职务.
自原重庆市委书记薄熙来被革职後,重庆将由谁掌管就是热门话题.官方资料显示,新入主重庆的孙政才今年49岁,山东荣成人,农业专家,曾任农业部部长,现任吉林省委书记.他和胡春华是十八届选举出的25名中央政治局委员中最年轻的两位.
中共中央9月对涉嫌严重违纪的薄熙来开除党籍、开除公职(俗称"双开"),其後最高人民检察院决定,依法对其立案侦查并采取强制措施.
中国周一已公布两个高层职务的变动,由孟建柱接替周永康担任中央政法委书记,赵乐际接替李源潮任中央组织部部长.
孟建柱和赵乐际均为新当选的25名中共中央政治局委员之一.
於14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了中央政治局委员.(完)
--发稿 乔艳红;审校 屈桂娟
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