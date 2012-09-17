习近平将出席第九届中国东盟博览会

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透上海9月16日电---中国外交部周日称，中国国家副主席习近平将在本周晚些时候出席第九届中国-东盟博览会。
习近平近两周未在公众场合出现，并取消了与一些外国政要的会晤，其中包括美国国务卿希拉里。
习近平周六来到中国农业大学，参加科普日活动。
中国外交部称，习近平将前往广西出席周五开幕的中国-东盟博览会。
外交部官方网站简短声明中称：“中国国家副主席习近平和东盟国家领导人将出席开幕式等重要活动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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