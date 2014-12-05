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时事要闻 | 2014年 12月 6日 星期六 02:37 BJT

中共中央决定开除周永康党籍 移送司法机关依法处理--新华社

路透北京12月6日 - 中国新华社周六报道，中共中央宣布决定给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

新华社报道，“经查，周永康严重违反党的政治纪律、组织纪律、保密纪律；利用职务便利为多人谋取非法利益，直接或通过家人收受巨额贿赂；滥用职权帮助亲属、情妇、朋友从事经营活动获取巨额利益，造成国有资产重大损失；泄露党和国家机密；严重违反廉洁自律规定，本人及亲属收受他人大量财物；与多名女性通奸并进行权色、钱色交易。调查中还发现周永康其他涉嫌犯罪线索。周永康的所作所为完全背离党的性质和宗旨，严重违反党的纪律，极大损害党的形象，给党和人民事业造成重大损失，影响极其恶劣。”

周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。这是中共中央近阶段开展反腐行动以来，被立案调查的最高级别官员。

7月29日，中共中央宣布了对前政治局常委、前中央政法委书记周永康进行立案审查的决定。

中共十八大以来，中国反腐败斗争坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。(完)

欲浏览新华社报道原文，请点击(here)

(发稿 侯向明/李军；审校 王丽鑫)

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