中国警方控制青岛输油管事故相关人员九人

路透北京11月26日 -新华社报导称，警方周一晚已控制青岛东黄输油管道泄漏爆事故相关人员九人，其中中国石油化工集团公司相关人员七人、青岛经济技术开发区相关人员两人。

新华社从山东海事局了解到，因中石化黄潍输油管线破裂泄漏造成的海上浮油明显减少。据初步统计，截至上周六晚，山东海事局已回收吸油毡及油水混合物约80吨，油污面积逐步缩减到3至5平方公里。

为保障港口、船舶正常安全生产，青岛海事局一直有序调度船舶进出港，除黄岛油港部分码头、水域外，海上通航秩序正常，海上清污行动没有影响港口的生产。

11月22日上午，中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故，截至周一上午7时，事故已造成55人遇难、9人失踪、136人受伤。中国国家安全监管总局认定这是一起十分严重的责任事故。（完）

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