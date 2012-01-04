中国酝酿提振内需新计划--中国日报

路透上海1月4日电---中国日报周三援引一名政府官员的话称,中国政府正在酝酿新的提振内需政策,尤其是促进汽车和家电消费的政策,以抵消出口需求低迷的影响.

商务部原部长助理、商务部经贸政策咨询委员会成员黄海表示,由於中国此前实行的汽车和家电消费优惠措施已经到期或者即将到期,政府正在制定新的措施.

这些措施包括对住在经济适用房的家庭购买家电提供补贴,以及对计划更换汽车的消费者予以补贴.

中国日报还援引商务部新闻发言人的话称,商务部正在考虑新的促消费计划,下周将宣布计划的细节.

黄海还表示,包括商务部、国家发改委、财政部在内的逾十个政府部门预计将在4月的一次会议上,就提振消费进行合作并提出具体的计划.(完)

--编译 王洋;审校 李爽

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