中国将出台民企“走出去”实施细则

路透北京3月8日电---中国政府鼓励和引导民营企业积极参与国际竞争.商务部副部长姜增伟称,目前正在制定民营企业"走出去"实施细则,很快就要出台.

"具体实施的办法正在落实中...民营企业无论是从经济实力还是发展阶段来看,都具备了走出去的条件,"新华社周三晚间援引姜增伟在"两会"的言论称.

他表示,商务部主要制订"走出去"的工作流程,其中还包括对民营企业'走出去'的财税政策、外汇的使用、融资方法、保险、投资协定等,并涉及海关以及结算体系如何建立的问题.

此外,针对企业"走出去"所在国家的一些相关法律法规,如何有针对性地实施"走出去"步骤,在办法中也将加以体现.

两年前,中国国务院下发关於鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知,鼓励和引导民营企业积极参与国际竞争,并就相关工作进行分工.包括:支持民营企业开 展国际化经营,完善境外投资促进和保障体系,健全和完 善境外投资鼓励政策,在资金支持、金融保险、外汇管理、质检通关等方面,民营企业与其他企业享受同等待遇.

中国政府正鼓励企业加快"走出去".最新出炉的2012年政府工作报告预期,今年非金融类境外直接投资660亿美元,增幅达10%;去年为601亿美元.

日前中国三大政策性银行之一--进出口银行行长李若谷亦在"两会"间隙对记者表态称,该行会积极支持中国企业走出去,包括到其他国家购买一些有价值的资产.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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