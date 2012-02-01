中国将出台新举措支持小微企业--国务院

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京2月1日电---中国国务院总理温家宝周三主持常务会议称,要出台新举措进一步支持小型和微型企业,其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金.
中国政府网刊登文章称,当前小型微型企业经营压力大、成本上升、融资困难等问题仍很突出,必须进一步加大支持力度.
会议要求,将完善财税支持政策,扩大中小企业专项资金规模,努力缓解中小企业融资困难,重点支持小型微型企业应用新技术、新工艺、新装备,建立和完善4000个中小企业公共服务平台.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。