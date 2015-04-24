国共两党领导人将于5月初在北京会面--新华

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透台北4月24日 - 中国官方媒体--新华社周五表示，台湾的中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率国民党大陆访问团赴北京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。
这是国民党首次现任党主席赴北京首次参与国共论坛。国民党也发布新闻稿称，主席朱立伦将在5月4日会晤中共中央总书记习近平。
台湾民进党主席蔡英文已于4月中旬正式宣布，将代表民进党参选2016年总统大选。她并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。
目前台湾的执政党--国民党在去年底的地方首长选举大败，总统马英九因此辞去国民党党主席一职。由目前声势较佳的现任新北市长--朱立伦接任。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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