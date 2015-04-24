国共两党领导人将于5月初在北京会面--新华

路透台北4月24日 - 中国官方媒体--新华社周五表示，台湾的中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率国民党大陆访问团赴北京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。

这是国民党首次现任党主席赴北京首次参与国共论坛。国民党也发布新闻稿称，主席朱立伦将在5月4日会晤中共中央总书记习近平。

台湾民进党主席蔡英文已于4月中旬正式宣布，将代表民进党参选2016年总统大选。她并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。

目前台湾的执政党--国民党在去年底的地方首长选举大败，总统马英九因此辞去国民党党主席一职。由目前声势较佳的现任新北市长--朱立伦接任。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。