与谷开来关系密切的法国建筑师赴中国作证--柬官员

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透金边7月18日电---柬埔寨信息部长Khieu Kanharith周三称，法国人多维尔（Patrick Henri Devillers）已经乘飞机前往中国，中方要求他为谷开来案作证人。
现年52岁的建筑师多维尔上月在柬埔寨被拘押，此前在该国已经生活多年。中国要求柬方拘押多维尔，因怀疑他与薄熙来的夫人谷开来有商业联系。
Kanharith告诉记者，多维尔周二晚间乘飞机从柬埔寨飞往中国，他完全出於自愿，并无法国使馆人员陪同。
“他自愿作为证人前往中国。”Kanharith表示，并称中方承诺最多要求多维尔在中国停留60天，随後即可返回。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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