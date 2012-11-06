中国10月新增贷款预计略降至6000亿

* 公布内容: 中国10月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚11月15日

--调查结果:

10月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 14.5 13.9-15.5 14.8 12.9 26

新增人民币贷款(亿元) 6,000 5,500-7,300 6,232 5,868 26

人民币贷款余额同比% 16.1 15.9-16.4 16.3 15.8 15

--数据要点:

中国央行公布的10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大,广义货币供应量(M2)料维持在今年以来较高水平.主因是自7月份以来,直接融资对社会融资规模的贡献较大.

接受路透调查的26家机构预测中值显示,10月末广义货币供应量(M2)同比增速料为14.5%,较上月略有回落;而新增人民币贷款则在6,000亿元,亦低於上月的6,232亿元.

业界普遍认为,第四季度外汇占款的恢复增长和企业直接融资仍保持较大规模,都将给M2维持在14%以上形成有力支撑.

而"稳增长"政策在新增贷款上的体现,预计是贷款结构的调整,即中长期贷款或基建类贷款的增加,而非贷款规模.因全年"3:3:2:2"的信贷结构决定了四季度月均贷款额为5,000-6,000亿元.

交通银行金融研究中心称,尽管贷款增速难有显着回升,但在外汇占款增量有所恢复、企业债券融资规模扩大和和非存款类金融机构存款快增的情况下,未来M2增速有望保持在14%上下波动,年末在14-15%的可能性较大.

但是法兴银行中国经济师姚炜则认为,M2将回落到14%以下,因10月份作为季度首月,存款会流出银行系统.但贷款结构将持续改善,中长期贷款比例增加.所以规模小一点也并不是经济增长的负面信号.

上周公布的中国10月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决於外需表现.

安信证券也注意到,10月末银行间市场利率和票据贴现利率出现背离,其并认为较为可能的原因是银行系统主动放贷意愿的加强导致了银行间的紧张和实体经济的宽松.10月信贷量的变化或将对这一假设作出更有力的佐证.

若信贷和M2数据都大幅逊於预期,近期渐渐淡漠的降准降息预期则有望重新点燃.但考虑到目前的政治敏感期,货币政策维稳仍是大概率事件.

金融界人士张涛就表示,与历史平均水平相比,当前中国货币环境整体而言略显偏松.中国央行2012年的收官阶段思路是"稳"字当头.

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

交通银行 14.9 550.0 ~

西班牙对外银行 14.5 600.0 16.1

中银国际 14.5 550.0 15.9

交银国际 14.0 580.0 16.1

美银美林 14.9 600.0 16.1

农业信贷企业

与投资银行 14.2 730.0 ~

国开证券 14.6 630.0 16.4

建设银行 14.5 700.0 16.3

中金公司 14.4 700.0 ~

中信证券 14.4 600.0 ~

德意志银行 14.4 600.0 ~

光大证券 14.3 600.0 ~

Forecast PTE 15.0 630.0 ~

高盛 14.2 550.0 ~

国泰君安 14.4 600.0 16.1

华宝信托 14.5 580.0 16.1

兴业银行 13.9 600.0 16.1

ING金融市场 15.0 600.0 ~

瑞穗证券 14.4 600.0 16.0

北京领先国际

金融资讯 14.1 615.0 16.1

国海证券 15.0 600.0 16.1

上海证券 14.3 600.0 16.1

申银万国 15.5 590.0 16.1

法兴银行 13.9 580.0 ~

渣打 14.5 600.0 ~

瑞银 14.5 580.0 16.1

注:~表示数据未提供.(完)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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