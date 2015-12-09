中国环保部：部分企业违法超标排放 多地散煤污染严重

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月9日 - 中国环保部网站周三发布公告称，虽然多地启动重污染应急预案并采取应急措施减少排放，但仍存在部分企业违法超标排放、多地散煤污染严重等问题。
环保部称，此次督查实地抽查工业企业86家、各类工地20余家、道路扬尘20余处、散煤小锅炉污染近20处、垃圾焚烧等其他面源19处。
环保部指出，新乡卫辉市豫北化工、济南钢铁焦化车间、保定市涿州中铁十八局集团第三有限公司机械厂、泰达煤站、天津艾格家具有限公司、北京市大兴区英玛工贸公司等多家企业无组织排放，污染严重。
同时，河北保定和廊坊两市的城中村、城乡结合部及农村的燃煤散烧污染问题依然突出，定州铭智广场施工地取暖炉、庞村镇卫生院锅炉、开元科技城住宅楼茶炉、福瑞宾馆锅炉、天成东兴花园售楼处茶炉大量燃用散煤，无任何防治措施，污染严重。
此外，部分地区工地料场不按规定停工，道路扬尘污染问题没有得到有效控制；部分地区对重污染天气应急响应机制尚不落实。
针对上述问题，环保部表示，督查组均已现场提出整改意见，要求相关地方依法严肃查处并监督其整改到位，未来将持续关注京津冀及周边地区空气质量状况，持续开展督查。
近日京津冀及周边地区重污染天气持续，北京市周二首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施。为加大督查力度，环保部派出的督查组增至12个。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。