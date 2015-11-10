中国卫计委：实施全面两孩政策后2029年预计人口14.5亿人

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国国家卫生计生委副主任王培安周二表示，实施全面两孩政策后，中国短期内出生人口明显增加；新增二孩主要集中在城镇，占全部新增二孩出生数的76%（包括流动人口）；全国人口总量增幅不大，峰值延后二年左右，2029年达到峰值14.5亿人。
他在国新办举行的新闻发布会上表示，全面放开二孩需要全国人大修订计划生育法，全国人大修法通过之时，就是全面放开二孩正式通过之日。
“目前股市由于二孩的影响，一些跟妇幼有关系的股票都有比较好的表现，对近期会有直接拉动。对远期，社科院的研究表明，对潜在经济增长率的影响会有0.5%左右，到2050年左右，由于全面两孩出生的人口会成为很优质的劳动力，对经济的发展会有个积极的、正向的推动作用。”王培安称。
目前，中国15-64岁人口约10亿，预计2020年为9.9亿，2030年为9.6亿，2050年（调整政策后）有8.3亿。目前，少儿抚养比为22.5%，老年抚养比为13.7%，社会总抚养比为36.2%，仍处于社会抚养比低于50%的人口红利期，是调整政策的有利时机。
中国2013年启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。上月底闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。