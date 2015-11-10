中国卫计委：实施全面两孩政策后2029年预计人口14.5亿人

路透北京11月10日 - 中国国家卫生计生委副主任王培安周二表示，实施全面两孩政策后，中国短期内出生人口明显增加；新增二孩主要集中在城镇，占全部新增二孩出生数的76%（包括流动人口）；全国人口总量增幅不大，峰值延后二年左右，2029年达到峰值14.5亿人。

他在国新办举行的新闻发布会上表示，全面放开二孩需要全国人大修订计划生育法，全国人大修法通过之时，就是全面放开二孩正式通过之日。

“目前股市由于二孩的影响，一些跟妇幼有关系的股票都有比较好的表现，对近期会有直接拉动。对远期，社科院的研究表明，对潜在经济增长率的影响会有0.5%左右，到2050年左右，由于全面两孩出生的人口会成为很优质的劳动力，对经济的发展会有个积极的、正向的推动作用。”王培安称。

目前，中国15-64岁人口约10亿，预计2020年为9.9亿，2030年为9.6亿，2050年（调整政策后）有8.3亿。目前，少儿抚养比为22.5%，老年抚养比为13.7%，社会总抚养比为36.2%，仍处于社会抚养比低于50%的人口红利期，是调整政策的有利时机。

中国2013年启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。上月底闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）