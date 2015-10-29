中国超预期全面放开二胎 证明政策从认识上已完全到位--方正

路透北京10月29日 - 中国中共五中全会决定全面放开二胎政策，虽然大大超越市场预期，但同时也是面对人口日益老龄化的明智选择。国内券商--方正证券首席宏观经济学家郭磊认为，这证明政策从认识上已经完全到位，即使按偏低的生育率去看，其带来的新增婴儿数量亦不容小觑。

“单独二孩目标人群只有1,000万左右；而全面放开二孩目标人群至少在1.2亿以上，即使按偏低的生育率去看，其带来的新增婴儿数量亦不容小觑，”他在快速点评中称。

而且，生育意愿是具有社会性的，单独二孩影响面窄，并未带来舆论潮和生育潮流，但全面放开可能会具有社会的传递性。

据其估算，全面放开二孩在最乐观的情况下未来四年内将最多新生育5,212万婴儿，在悲观情况下未来四年也会多生2,500万以上的婴儿。中性的情形可能在3,000-3,500万左右。

放开二孩的主要意义在于中长期增长结构的积极因素上升，中国可以逃离低生育率陷阱；从短期来看，二孩婴儿潮的到来将拉动相关食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业的发展。

以下为报告要点摘录：

--尽管调整生育政策在预期之内，但在五中全会上果断做出明确决策略超预期。会议明确指出“积极开展应对人口老龄化行动”，证明政策从认识上已经完全到位。中国目前妇女总和生育率仅1.43，距离国际公认的低生育率陷阱（总和生育率1.3）一步之遥，再不放开将更为被动。

--全面放开二孩会不会显着影响生育率曲线？不少人基于单独二孩放开之后的情形持悲观看法。但我们在这里需要提示的是：第一，单独二孩目标人群只有1,000万左右；而全面放开二孩目标人群至少在1.2亿以上，即使按偏低的生育率去看，其带来的新增婴儿数量亦不容小觑；第二，生育意愿是具有社会性的，单独二孩影响面窄，并未带来舆论潮和生育潮流，但全面放开可能会具有社会的传递性。

--据我们估算，全面放开二孩在最乐观的情况下未来4年内将最多新生育5,212万婴儿，在悲观情况下未来四年也会多生2,500万以上的婴儿。中性的情形可能在3,000-3,500万左右。

--放开二孩不会影响短期内的经济增速，红利主要在远期。我们以海外数据作为经验案例建立了“人口年龄中位数-经济增速”相关模型来测算人口红利。即使按照相对乐观的生育情形估算，放开二孩后的前五年（2016-2020年），中国经济潜在增速仅将小幅度上升0.066%，几乎可以忽略不计。但随着人口结构的变化和新的一轮人口红利形成，其对中国GDP潜在增速的贡献将逐渐上升，其中在2025-2035年、2035-2045年、2045-2055年、2055-2065年和2065-2075年GDP潜在增速将最多分别提高0.44%、1.09%、1.54%、1.69%和1.72%，随后这一脉冲逐步减弱。

--放开二孩的主要意义在于中长期增长结构的积极因素上升，中国可以逃离低生育率陷阱，这一点将影响资产价格预期。对于老龄化严重的国家来说，不仅劳动力供给的持续性存在峭壁，经济也会出现一系列结构性问题，财政、社保、医疗等领域亦将面临一系列隐患。放开二孩为这一系列问题带来一些亮色，对中国资产在预期上的影响不容忽视。

--从短期来看，二孩婴儿潮的到来将拉动相关食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业的发展。按生育率中性情形和16岁成年前城市农村平均抚养成本20万粗略估算，二孩婴儿潮所蕴含的消费红利大约在每年1,600亿以上。当然，关于这一点，市场已经有相对比较充分的预期，并没有预期差。

--二孩的另一个逻辑是对地产领域的结构性影响。目前房地产面临的一个现实是长周期已经见顶，但一线城市和二三线城市本轮房价走势的分化亦证明，大中型城市房价背后存在公共服务资源的显性竞争。我们从一线城市中新增普通小学在校学生数与相应城市房价之间可以看到明显的相关性。在全面放开二孩的情况下，一线城市新增婴儿将在五年内形成对教育资源的新增竞争，而在供给和“7090”所带来的供给结构相对刚性的背景下，它可能会带来短期一线城市房价上涨压力。（完）