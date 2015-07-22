中国猪肉涨价及资源价改等有望小幅推升下半年物价涨幅--报告

路透北京7月22日 - 上海证券报周三发布研究报告称，中国猪肉价格上涨、资源价格改革、劳动力成本上升、蔬菜价格的大年特征将支撑物价涨幅，下半年物价涨幅有望小幅提高。

中国国家开发银行研究院、国家信息中心预测部与上海证券报三方研发的上述报告称，未来一段时期，总需求缓中趋稳、通胀预期减弱、产能过剩严重和国际大宗商品价格低位运行等因素将抑制物价涨幅。

报告称预计，中国下半年居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%，全年上涨1.5%，下半年工业品出厂价格指数（PPI）下降3.4%，全年下降4.0%。

报告指出，上半年CPI结构性上涨特征明显。猪肉价格连涨三个月，预计下半年仍将呈上涨态势。中国肉禽价格在CPI中的权重约为7.6%，其中猪肉价格在CPI中的权重约为2.8%，猪肉价格上涨将带动肉禽价格上涨，提高物价涨幅。

报告建议，今年后期物价调控的重点是加快推进价格改革、保证主要农产品稳定供给、利用加快杠杆淘汰落后产能、保持房地产价格基本稳定等。应抓住物价温和上涨的契机，启动农业用水价格改革试点、实施阶梯水价和阶梯气价政策、加快征收资源税和环境保护税等价格改革。

此外，实施稳中偏松的货币政策，继续降准降息，降低降低实体经济融资成本，保持货币信贷和社会融资规模合理增长；利用公开市场操作、常设借贷便利等调节市场流动性。并保持人民币汇率在均衡水平上的基本稳定，适度贬值。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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