中国猪肉价格又见回升 规模养殖或是解决难题之道

资料图片显示，湖北襄樊的消费者在市场挑选猪肉。摄影： REUTERS/特约记者

记者 韩碧如; 编译 王洋/丁琦

路透中国金华9月10日电---中国抗击食品价格上涨的战斗中,顶在前线的竟然是一家浙江农场--浙江加华种猪有限公司.这生动地体现了畜牧养殖习惯的变化,有朝一日或能稳定中国老百姓最喜爱的肉类--猪肉的价格,从而解决令北京头疼的难题.

在作为全球第二大经济体的中国,猪肉价格的变动很大,同时对通胀率的影响也很明显,因此许多中国人打趣称,居民消费价格指数(CPI)等同于"中国猪肉价格指数".

中国8月CPI同比上升2%,高於7月创下的30个月低点,其中部分反映了猪肉价格的变化.在夏季有所下降後,猪肉价格回升,回到今年5月水平.

目前猪肉供给充足.去年猪肉的利润达到创纪录水平,各行各业的人,从农民到煤老板,纷纷进军养猪业.

不过,虽然今夏中国整体通胀率处於并不多见的低位水平,但猪肉和食品价格未来几个季度可能会大幅冲高,这将测试中国政府维持物价稳定的决心,即便其面临经济放缓的局面.

长期来看,从散户养殖到工业化大规模养殖,或有助於抚平猪肉价格暴涨暴跌的周期性走势,也利於控制通胀水平.

借助于规模效应和稳定的养殖计划,像浙江加华种猪有限公司这种大型养殖企业的出现,料将帮助抑制猪肉价格的激烈波动.

该公司董事长华坚青在他位於浙江农村的养殖场对路透表示,"大规模养殖推行的越快,小养殖经济淘汰的越快,那麽价格波动得到的缓解就越明显."

"这不是一两年的事情.我的判断是,要达到均衡点需要三到五年的时间."

目前,通过3,000头以上规模方式养殖的肉猪存栏数占中国总存栏数的20%左右,但类似加华种猪这样的北美农场式养殖的存栏数仅为2%左右.

**兴衰周期**

去年夏天创纪录的利润空间引发了一波典型的养猪业投资热潮,但目前美国的乾旱正推高用於饲料的粮食价格,导致小型农户宰杀牲畜,从而为未来几个月出现供应短缺埋下伏笔.

"如果选择养猪的人减少,2013年第三季就会出现猪肉供应短缺及价格上涨,"里昂证券中国策略师Andy Rothman表示.

食品通胀加剧构成的潜在风险,是限制中国政府过分放松政策的因素之一,尽管国内庞大的制造业已显现出萎缩信号.

尽管8月猪肉价格同比大跌18.5%,帮助将当月食品类物价涨幅限制在了3.4%,但今年以来食品价格仍上涨5.9%,远高於中国政府4%的整体通胀目标.

**猪肉供应增加是否有助缓解中国通胀?**

营造一个大型商业经营系统需要大笔投资,这意味着规模较大的农场即使是在低迷时期也能够维持经营,这一点不同于很多小型农场.

"如果价格不理想,我们会出售一些仔猪.但不会全都卖掉,"河南漯河一家合作农场的徐经理表示,该农场的养猪规模为数百头.

尽管从理论上讲,较大型的农场抵御养殖成本上涨的能力较强,但有能力在中国波动剧烈的期货市场上对冲谷物价格的却并不多.加华公司从北方一家供应商那里定期获得谷物供应,当价格看起来要上涨时,就会多采购一些.为削减成本,该公司已拥有自己的饲料加工厂.

"今年的价格一直不太稳定,但我们用批量采购的方式压低成本.我们购买整个集装箱的玉米,并以批发的方式采购药物,"江苏淮安一家农场的经理仲东山表示.该农场的养殖规模为3,000头.

虽然规模效益可能会遏制猪肉价格,从而让中国消费者和政府受益,但投资者可能会发觉取得盈利的时间比预期的要长.

益农(新加坡)咨询有限公司的分析师施涛表示,随着养殖规模的扩大,目前猪肉价格短暂而剧烈波动的周期可能会拉长,未来每一次低迷时期都会持续更长时间,且情形也更加严重,因低成本的养殖业者会坚持到底.

过去,"当价格下跌时,农户会迅速做出反应,卖掉他们养的猪,且不再多养,"他表示.

"现在规模较大的农场不会宰杀母猪,他们耐受亏损的时间更长,而在此期间,较小的养殖者会被淘汰."(完)

--译文审校 沈以文/石冠兰/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。