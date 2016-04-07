中国猪价持于高位是今年常态 但暴涨可能性不大--农业部

路透北京4月7日 - 中国农业部周四表示，尽管中国猪肉价格在高位运行，可能还要维持一段时间，但伴随着生猪出栏的逐步增加，猪肉价也将逐步企稳，暴涨的可能性不大。

农业部办公厅主任、新闻发言人叶贞琴在发布会上称，近期生猪价格持续上涨，总的看，是前三年价格长期低迷的反弹，具有恢复性和补偿性。

他表示，因为养殖效益较好，规模场户补栏积极性开始恢复，有利于增加后期猪肉供应，不会出现脱销断档，同时提醒，目前生猪养殖过热的迹象已出现，对于养殖户来讲，要提高风险意识。

据农业部畜牧业司司长马有祥在发布会上介绍，猪价去年3月进入一个上升通道，9月到11月中旬期间有一个小幅下行，之后又恢复上行通道至今，尤其春节以后涨幅较快。

“猪价维持高位应该是今年的常态，但是暴涨可能性不大，不存在暴涨的基础和动力。”他表示。

这主要由于，生猪产能在加快恢复，1、2月农业部监测的种猪场二元母猪销量增加了近60%，预示着生产能力的扩大。3月份第4周仔猪价格同比上涨了102.3%，翻了一倍，仔猪价格的上涨也会带动补栏积极性的提高。而且，3月份全国生猪存栏环比0.9%，母猪存栏在连降近三年后出现企稳，环比持平。

从养殖成本看，今年推高养殖成本上升的因素（特别是饲料成本）弱化了。近期猪粮比价达到红色区域，很重要的因素是玉米价格的下调，如果按去年玉米价格每公斤2.4元计算，现在的猪粮比也还处于绿色区间。

从疫病来看，比较稳定，没有大的疫情；从需求来说，没有大的增长；而且，猪肉的替代产品价格下行，禽肉价格基本稳定，牛羊肉和鸡蛋、牛奶的价格都下降。

路透综合40家机构预测中值结果显示，猪肉、蔬菜等主要食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI通胀预计继续上行，同比增长2.5%。（完）