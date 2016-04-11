中国发改委：预计生猪价格今年国庆节前高位运行 大涨可能小

路透北京4月11日 - 中国国家发展改革委表示，由于生猪和能繁母猪存栏量仍然较低，预计今年中秋、国庆节前生猪价格将高位运行。同时，受夏季消费需求淡季、饲料等养殖成本下降、替代消费品价格下跌或持稳等影响，生猪价格继续大幅上涨的可能性较小。

发改委网站周日刊文称，今年春节后，生猪价格不降反升，持续高位运行。这是生猪养殖行业经历前几年周期性调整的结果，带有恢复性和补偿性。

发改委援引农业部监测，截至今年2月，生猪与能繁母猪存栏分别连续37个月和30个月同比下降。这是当前生猪价格处于高位的主要原因。

随着生猪价格上涨，猪粮比价也持续攀升，已接近历史高点。除生猪价格上涨之外，玉米价格持续下跌是重要因素。

发改委表示，近期养殖场户补栏积极性较高，据农业部最新监测数据，3月份生猪存栏量环比增加0.9%，能繁母猪存栏量环比止跌持平，预示着生猪和能繁母猪存栏下降过程基本结束，后期生猪供需格局可能发生改变。

他们预计，按照生猪养殖周期和市场供求规律，9月份以后供求关系趋于宽松，明年春节后可能进入新一轮调整阶段。

中国农业部上周四表示，尽管中国猪肉价格在高位运行，可能还要维持一段时间，但伴随着生猪出栏的逐步增加，猪肉价也将逐步企稳，暴涨的可能性不大。

稍后将公布中国3月通胀数据。路透综合40家机构预测中值结果显示，猪肉、蔬菜等主要食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI通胀预计继续上行，同比增长2.5%。（完）