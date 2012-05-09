猪肉价格持续下降 目前创一年新低

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京5月9日电---中国通胀压力有望进一步缓解.新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,今年1月下旬以来,全国猪肉价格持续下降,4月下旬以来降速减缓,目前价格创近一年以来新低.
数据显示,与1月26日相比,5月8日,猪後臀尖肉、猪五花肉全国日均价降幅均已经超过17%,而辽宁、山东、河南等近四成省区市的降幅已经超过20%.
与前一日相比,5月8日,蔬菜价格降多涨少;牛羊肉、食用油价格以涨为主;水产品价格微幅波动;成品粮、水果价格稳中有降;鸡蛋、奶类价格基本稳定.
中国商务部上日公布,上周(4月30日至5月6日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅回落,生产资料价格连续第三周回落.
中国4月通胀数据将於本周五公布,路透综合25家机构预测中值结果显示,4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料小幅降至3.3%,物价已摆脱季节性因素影响,重归下行通道.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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