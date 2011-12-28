南京"瘦肉精"事件六被告获刑

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京12月28日电---新华社周三报导称，南京"瘦肉精"一案的六名涉案人员已获刑。
报导称，法院以"伤害公共安全罪"对涉案被告作出判决。
法院判处被告三年半至四年不等有期徒刑，并最高处罚金人民币五万元(7,900美元)。
新华社报导称，六名被告人自今年初开始，多次从河南购进生猪，被告人明知所购生猪含有"瘦肉精"成份，仍在屠宰场进行屠宰、销售。
新华社称，目前已查明南京"瘦肉精"案中有多个部门人员涉嫌职务犯罪，案件正在进一步审理当中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。