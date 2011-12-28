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时事要闻 | 2011年 12月 28日 星期三 18:35 BJT

南京"瘦肉精"事件六被告获刑

路透北京12月28日电---新华社周三报导称，南京"瘦肉精"一案的六名涉案人员已获刑。

报导称，法院以"伤害公共安全罪"对涉案被告作出判决。

法院判处被告三年半至四年不等有期徒刑，并最高处罚金人民币五万元(7,900美元)。

新华社报导称，六名被告人自今年初开始，多次从河南购进生猪，被告人明知所购生猪含有"瘦肉精"成份，仍在屠宰场进行屠宰、销售。

新华社称，目前已查明南京"瘦肉精"案中有多个部门人员涉嫌职务犯罪，案件正在进一步审理当中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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