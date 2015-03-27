中国将超越德国 成为英国猪肉头号进口国

中国消费者对猪肉情有独钟，中国可能很快将超越德国，成为英国猪肉的头号进口国。而中国四年前才开始从英国进口猪肉。2012年至2014年，英国向中国的猪肉出口增加了一倍多，共计6.5万吨，而向德国的猪肉出口则下降了约5%。而中国消费者对猪内脏的需求对英国猪肉厂也是好消息，因为英国人几乎不吃猪内脏。路透