中国邮储银行称将加快引进战略投资者 6月末不良率0.76%

路透北京7月23日 - 中国邮政储蓄银行副行长徐学明周四称，该行正加快推进战略投资者的引进工作；6月末该行不良贷款率为0.76%，较去年末上升0.12个百分点，位于同业平均水平的50%左右。

他在银监会召开的银行业例行发布会上回答路透关于上市提问时表示，2012年初已经完成股份改造，当前加快推进战投的引进工作，达到引资金、机制、智力的作用，进一步健全法人治理结构和经营管理水平，上市后也可建立邮储的资本金长效补充机制。

据其介绍，去年该行贷款余额增长4,428亿元人民币，今年各项贷款余额比年初增加3,729亿元，新增额居商业银行第五位，增速为23%。

“目前我行整体存贷比达到38.9%，”徐学明并预计，三至五年内将达到或接近国有大行水平。（完）

(发稿 李贺；撰写 李铮; 审校 张喜良)

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