焦点：中国经济黯然告别高增长 大宗商品繁荣期戛然而止

资料图片：中国河北唐山，一家钢厂夕阳映衬下的烟囱。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透新加坡12月31日 - 随着中国工业增速以及对原材料需求的放缓，长达十年的大宗商品繁荣期在2015年戛然而止，能源和矿业公司大受其害。而展望2016年，前景也算不上乐观。

汤森路透核心大宗商品指数.TRJCRB今年下跌四分之一，12月触及2002年以来最低水平，从铁矿石到石油，再到黄金，表现都堪称凄风苦雨，鲜有亮点。

香港永丰金融集团研究部主管涂国彬表示：“2016年乐观的可能性不大...中国的经济增长放缓和结构性改革或许会加重大宗商品需求的萎缩程度。”

而美联储料进一步加息从而带动美元走坚，由此对国际买家而言许多大宗商品将更为昂贵，市场状况或因此更为艰难。

环顾工业大宗商品，铁矿石价格.IO62-CNI=SI因为全球供应过剩和中国需求减少，今年暴跌了40%，且连续第三年下跌。这种溃退态势预计会延续至明年。

煤炭方面，2015年动力煤价格TRAPI2Yc1下跌近三分之一，受中国需求减弱及可再生能源兴起的打击；高盛和国际能源署(IEA)称，中国的煤炭需求已经见顶。

铁矿石和煤炭价格分别在2011和2008年达到历史高点，目前均已较最高点下跌约80%。

价格下跌打击了必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)和英美资源集团 (AAL.L)等大型矿商，以及亚洲的来宝集团(NOBG.SI)和欧洲的嘉能可(GLEN.L)等交易商，使他们不得不裁员并出售资产。

由于供应不断增加，但需求在放缓，指标原油和天然气价格LCOc1 CLc1 LNG-AS也大跌，今年累计跌幅达三分之一，自2014年本轮跌势开始以来已下跌三分之二。

“2016年油价的不利因素在增加，”摩根士丹利本周表示，该行提到的不利因素包括全球供应增加和需求放缓，反映了市场的共识，即油价在2016年底之前不太可能大幅上扬。

这一前景料将促使包括运输商和私营石油开采商在内的石油供应链各环节纷纷为生存而战，同时从委内瑞拉到俄罗斯，乃至中东依赖石油收入的国家将感受到收入减少带来的痛苦。

**基本金属能独放异彩吗？**

分析师表示，基本金属或许是一个亮点。基本金属的基本面似乎正在改善。

“大家都认为金属价格已见底，”Argonaut Securities的分析师Helen Lau说。

“需求面有复苏迹象，美国经济正在改善，中国则正采取措施稳定经济。供应面，我们终于看到生产商的回应，他们决心采取行动来支撑价格。”

但是，现货金XAU=在12月稍早跌至近六年低点后，却没有显示出复苏迹象。

金价今年料收低约10%，连续第三年下跌，因美元走强，以及美国利率上升可能损及黄金需求的担忧。

明年金价前景亦不容乐观，一些交易商和经纪商预计，2016年初金价可能跌至每盎司1,000美元甚至以下，随后在下半年持坚。

金价走势主要受美国数据和美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策影响。交易商表示，即使美联储明年升息路径缓慢，但金价仍可能受到冲击。

其他贵金属也受到美元走强的打击。现货银XAG=今年料收跌近12%，铂金和钯金料双双下挫约30%。

2015年大宗商品表现图表：link.reuters.com/reb25t

全球石油供求情况图表：link.reuters.com/jaz84w

铁矿石价格与产量图表：reut.rs/1O8qTvI

(完)