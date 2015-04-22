独家：瑞银和法巴有意在中国邮政储蓄银行IPO之前入股--消息

路透4月22日 - 知情人士周三对路透说，瑞银UBSN.VX、新加坡淡马锡控股、以及法国巴黎银行(BNPP.PA)等六方人士有意在中国邮政储蓄银行首次公开发行(IPO)之前入股，至少以30亿美元参股最多10%。

中国邮政储蓄银行是中国拥有分行最多的银行，共有约4万家分行；若成为其策略伙伴，将有助于外资银行对广大的中国人口销售保险业务以及银行产品。

中国日报2月报导，中国邮政储蓄银行正准备在明年IPO，届时预计将募得约250亿美元资金--这也是去年阿里巴巴(BABA.N)IPO时创下的纪录。在IPO前的股权出售是为定价设定估值基准的垫脚石。

时值中国投资人追捧银行股，今年银行类股已跳升将近25%，尽管中国经济放缓，且银行坏帐渐增。恒生H股金融指数.HSHFI年内至今已大涨23%。

法国巴黎银行、淡马锡与瑞银集团皆拒绝回应。致电中国邮政储蓄银行总办公室也没人接听。路透尚无法查明其他参与预先收购的买家名单。

一名消息人士表示，中国政府有意出售更多中国邮政储蓄银行股票，倾向售予策略投资者而非金融投资者。

根据汤森路透数据，售股价格可能略高于该行的帐面价值，较中国大型银行1.26的股价净值比略低。

预先收购在上周截止，各方将在进行详尽的尽职调查后，再提出最终的报价。

消息人士们表示，中国国际金融有限公司(CICC)及摩根士丹利(MS.N)负责安排IPO前的销售事宜。(完)

(编译/审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳)

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