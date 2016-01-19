中国邮储银行高至150亿美元IPO进入保荐人遴选工作

路透香港1月19日 - 据一名知情人士周二对路透称，中国邮政储蓄银行已邀请投行为其高至150亿美元香港首次公开发售（IPO）竞逐保荐人席位，这有可能是今年全球最大宗IPO。

尽管中国股市动荡，这家国有企业IPO-PSBC.HK刚向一群包括瑞银UBSG.VX和摩根大通(JPM.N)在内的战略投资者募集70亿美元。邮储银行拥有5亿客户基础，比起美国人口还要多。

该名知情人士称，“邮储银行将是中国最后一批大型IPO的一员，大家都希望参与其中。”

该名人士并指出，邮储银行可能寻求在香港与国内A股市场同步上市，惟未有最后定案。据汤森路透旗下IFR报导，至少有12家投行获邀请参与保荐人的遴选，截止日期为1月22日，预计下半年进行IPO。

就上述消息，邮储银行于北京的发言人拒绝置评。

即使承销费用只有1%，邮储银行IPO将为参与投行带来大约1.5亿美元收入。

汤森路透的数据显示，随着中国经济增速减慢，国内商业银行的市账率已从2013年12月的高位回落13%，但邮储银行的庞大网络和客户基础可能为其带来较为有利的估值。

邮储银行上月向10家中外战略投资者出售17%股权募资451亿元人民币，是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资。其他战略投资者还包括阿里巴巴(BABA.N)的蚂蚁金服、腾讯(0700.HK)以及加拿大养老基金。（完）