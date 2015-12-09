中国邮储银行战略引资451亿元对定价满意 IPO规模将视市场情况

路透北京12月9日 - 中国邮政储蓄银行上市前引入战略投资者终于落锤，该行周三公布以每股3.89元向10家中外战投发行新股，共融资451亿元人民币，已获银监会批准生效。对于股权定价邮储银行比较满意，未来将根据二级市场情况确定上市融资安排。

邮储银行行长吕家进在新闻发布会上表示，本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，亦是近五年中国金融业规模最大的股权融资；是次融资可以补充资本，同时还可以利用境外投资人的美元资金，促进国际业务发展，支持中国企业走出去，以及推进“一带一路”战略。

邮储银行此次引入的战略投资者分别是：瑞银UBSG.VX、摩根大通(JPM.N)、星展银行(DBSM.SI)、加拿大养老基金、淡马锡[TEM.UL]、国际金融公司共六家国际金融机构，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国电信(0728.HK)两家大型国企，以及蚂蚁金服和腾讯(0700.HK)两家互联网公司。

根据邮储银行的三步规划，下一步邮储银行将启动上市工作。吕家进表示，未来，该行将按照监管改革路线择机在境外和境内选择上市，资金额度要根据上市当时的情况确定。

此前路透报导，邮储银行或在2016年赴港上市，融资金额计划在150亿至200亿美元之间。业内人士分析，具体的融资金额安排应该有所浮动，根据上市时点二级市场银行股的价格情况再具体确定。

对于出让股份融资的价格安排，吕家进进一步解释，定价参考了多方因素，包括净资产评估价格，以及对标银行的二级市场股票价格，还有投资人在未来发展中对邮储承诺的技术资源支持。

“定价水平和有关部门汇报得到充分肯定，尤其在当前二级市场银行股严重低估的情况下是比较满意的，投资人对此也是高度认可。”他指出。

市场人士认为，此前有少数赴港上市金融机构发行价格低于每股净资产需要监管层的特批，而此次根据邮储银行的说法，其融资确定的估值比较理想。这可能和该行资产质量包袱比较轻且有零售业务发展优势等有关。

吕家进称，邮储银行在经济结构调整以及利率市场化冲击下确实受到些影响，但邮储银行由于原来的客户结构等优势，受到影响更小，信贷资产质量较好，不良相当同业的一半水平；而未来也会继续坚持三农、小微、社区金融等零售业务定位。

邮储银行发布数据显示，截至今年9月末，邮储银行拥有营业网点超过四万个，去年末存款余额5.8万亿元，其中个人存款余额5万亿元；而资产端该行零售贷款占比总贷款资产51.3%；信贷资产不良率0.82%，约为银行同业平均水平的一半。

中国最大寿险商--中国人寿周二亦公告宣布，将以近130亿元人民币认购邮储银行33.4亿股股份；完成后中国人寿将持有邮储银行不超过5%经扩大后已发行股本。

**与投资者深度合作零售业务**

邮储银行在发布会上多次强调引入战略投资人的综合考虑。吕家进透露，引进战略投资者工作近期完成，综合考虑了战略协同、交易价格等因素，而目前也已经与战投确定了一篮子合作计划，还将联合成立高管层指导委员会和联络办公室，与投资人保障密切合作。

是次引资呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽等特点。吕家进表示，与瑞银、摩根大通等机构合作可加快零售业务、财富管理业务等；与蚂蚁金服等合作，邮储银行则可以强化互联网金融的战略布局。

银行业分析人士认为，零售银行定位是战略投资人看好邮储银行的主要因素之一，也是未来互相合作的切入点。对此，摩根大通亚太区首席执行官欧冠昇明确表示，摩根大通对于拥有最广分销渠道、最多客户数目的中国邮储银行的投资价值坚信不移。

摩根大通并透露，根据战略协议，双方将充分利用摩根大通集团在零售、消费者金融服务、资产管理业务及风险管理等领域的优势开展合作；目前，邮储银行正积极致力于网点转型和风险管理能力建设，摩根大通将在这些领域为其提供专业支持。

对于零售领域的协同，瑞银集团亦表示，随着中国富裕客户群体的壮大及其对成熟产品与服务需求的日益增长，此次投资将使瑞银切实参与中国零售银行领域的发展。

另外，吕家进指出，引入战投可以借鉴国际知名金融企业在经济周期变化中经验，防范化解银行业当前风险，在风险政策、技术、化解上实现突破，保障邮储银行的资产质量。

与互联网公司合作上，吕家进表示，要更注重线下线上融合和良好的客户体验，下一步中国邮储会为做好线上业务奠定基础，与互联网公司在产品、服务、风控、IT支持等进行合作。

对邮储银行入股后的合作，蚂蚁金服指出，此次牵手邮储银行，也是蚂蚁金服“互联网推进器”计划的重要一步；该公司将持续对外开放渠道、数据、金融云计算、和风控等方面的资源，帮助金融机构降低运营成本和创新成本，还将与邮储银行开展更全面深入的协同合作。

有互联网公司人士分析，此前邮储银行业对蚂蚁金服进行过战略投资，相互持股后双方的合作应该非常紧密，尤其在农村金融和小微企业金融两个领域。（完）