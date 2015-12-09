中国邮储银行引10家战投451亿元 创金融业私募股权融资之最（更新版）

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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路透北京12月9日 - 中国邮储银行周三宣布引进境内外10家战略投资者，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元人民币，并已获银监会批准，本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，亦是近五年中国金融业规模最大的股权融资。
邮储银行在新闻发布会上称，引入10家战略投资者，最后确定每股价格3.89元。
战投包括国际金融机构瑞银UBSG.VX、摩根大通(JPM.N)、淡马锡、国际金融公司、星展银行(DBSM.SI)、加拿大养老基金；大型国企中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国电信(0728.HK)、互联网企业蚂蚁金服、腾讯(0700.HK)。发行股份比例16.92%。
“引进战略投资者工作近期完成，综合考虑战略协同、交易价格等因素，目前已经与战投确定了一篮子合作计划。”邮储银行行长吕家进会上称，将与瑞银、摩根等机构合作加快零售业务、财富管理业务等；强化互联网金融的战略布局，与蚂蚁金服等合作，为下一步该行做好线上业务奠定良好基础。
他并强调，将与战略投资人成立高管层指导委员会和联络办公室，保障密切合作。
邮储银行一直依靠内源性的资本补充，本次首要解决资本的补充，“这次境外投资人投资美元资金，可以用于促进国际业务发展，支持中国企业走出去，发展一带一路战略等。”吕家进表示。
是次引资呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽等特点。
中国最大寿险商--中国人寿周二亦公告宣布，将以近130亿元人民币认购邮储银行33.4亿股股份；完成后中国人寿将持有邮储银行不超过5%经扩大后已发行股本。
**将推进上市，未来建特色大型零售商行**
吕家进称，下一步邮储银行将稳妥推进上市工作，未来将建成有特色的大型零售商业银行。
“未来按照监管改革路线择机在境外和境内选择上市，资金额度要根据上市当时的情况确定。”吕家进会上表示。
邮储银行是中国网点规模最大、覆盖面最广、服务客户数量最多的商业银行。截至2015年6月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，资产总额超过6.5万亿元。
他亦透露，邮储银行的自营加代理模式受到投资人关注，自营与代理已实现两边独立，内部管理清晰，这次境外投资人亦对这一模式较认可。
今年7月，该行副行长徐学明称，邮储银行管理模式是自营加代理，并在2007年国务院和监管部门推进该行改革时推进的，现在全行四万个网点里面有8,280个是银行自营，31,730个是邮政企业给银行代理的。
吕家进亦称，中国经济结构调整处修复过程，亦在加快转型，而利率市场化对银行盈利水平带来一定冲击。邮储银行也受到一些影响，但基于客户结构、信贷资产质量较好，不良相当同业的一半水平等因素，所受影响较小。
截至今年9月底，邮储银行的资产规模已达到6.8万亿元，不良率0.82%，拨备覆盖率274%。据银监会数据，中国三季度末商业银行不良贷款率为1.59%。
吕家进表示，要借鉴国际知名金融企业在经济周期变化中经验，防范化解银行业当前风险，在风险政策、技术、化解上实现突破，保障该行的资产质量。（完）
(发稿 李贺 撰写 赵红梅；审校 黄凯/杨淑祯)
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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。