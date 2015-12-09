中国邮储银行引10家战投451亿元 创金融业私募股权融资之最（更新版）

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路透北京12月9日 - 中国邮储银行周三宣布引进境内外10家战略投资者，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元人民币，并已获银监会批准，本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，亦是近五年中国金融业规模最大的股权融资。

邮储银行在新闻发布会上称，引入10家战略投资者，最后确定每股价格3.89元。

战投包括国际金融机构瑞银UBSG.VX、摩根大通(JPM.N)、淡马锡、国际金融公司、星展银行(DBSM.SI)、加拿大养老基金；大型国企中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国电信(0728.HK)、互联网企业蚂蚁金服、腾讯(0700.HK)。发行股份比例16.92%。

“引进战略投资者工作近期完成，综合考虑战略协同、交易价格等因素，目前已经与战投确定了一篮子合作计划。”邮储银行行长吕家进会上称，将与瑞银、摩根等机构合作加快零售业务、财富管理业务等；强化互联网金融的战略布局，与蚂蚁金服等合作，为下一步该行做好线上业务奠定良好基础。

他并强调，将与战略投资人成立高管层指导委员会和联络办公室，保障密切合作。

邮储银行一直依靠内源性的资本补充，本次首要解决资本的补充，“这次境外投资人投资美元资金，可以用于促进国际业务发展，支持中国企业走出去，发展一带一路战略等。”吕家进表示。

是次引资呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽等特点。

中国最大寿险商--中国人寿周二亦公告宣布，将以近130亿元人民币认购邮储银行33.4亿股股份；完成后中国人寿将持有邮储银行不超过5%经扩大后已发行股本。

**将推进上市，未来建特色大型零售商行**

吕家进称，下一步邮储银行将稳妥推进上市工作，未来将建成有特色的大型零售商业银行。

“未来按照监管改革路线择机在境外和境内选择上市，资金额度要根据上市当时的情况确定。”吕家进会上表示。

邮储银行是中国网点规模最大、覆盖面最广、服务客户数量最多的商业银行。截至2015年6月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，资产总额超过6.5万亿元。

他亦透露，邮储银行的自营加代理模式受到投资人关注，自营与代理已实现两边独立，内部管理清晰，这次境外投资人亦对这一模式较认可。

今年7月，该行副行长徐学明称，邮储银行管理模式是自营加代理，并在2007年国务院和监管部门推进该行改革时推进的，现在全行四万个网点里面有8,280个是银行自营，31,730个是邮政企业给银行代理的。

吕家进亦称，中国经济结构调整处修复过程，亦在加快转型，而利率市场化对银行盈利水平带来一定冲击。邮储银行也受到一些影响，但基于客户结构、信贷资产质量较好，不良相当同业的一半水平等因素，所受影响较小。

截至今年9月底，邮储银行的资产规模已达到6.8万亿元，不良率0.82%，拨备覆盖率274%。据银监会数据，中国三季度末商业银行不良贷款率为1.59%。

吕家进表示，要借鉴国际知名金融企业在经济周期变化中经验，防范化解银行业当前风险，在风险政策、技术、化解上实现突破，保障该行的资产质量。（完）