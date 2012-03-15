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国际财经 | 2012年 3月 16日 星期五 07:03 BJT

中国暂缓购买另外10架空客A330飞机-消息人士

路透巴黎3月15日电---两位知情人士周四称,中国已暂缓购买另外10架空中客车EAD.PA远程客机,以提升在与欧盟向航空公司徵收排放税争端中的砝码.

上述暂缓购买举动,使得因碳排放税争端而搁置的欧洲飞机订单规模达到140亿美元.目前欧盟的上述碳排放征税计划受到了中国等多个贸易大国的反对.

空客拒绝就此置评.(完)

--编译 王洋;审校 于春红/丁琦

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