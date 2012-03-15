中国暂缓购买另外10架空客A330飞机-消息人士

专访：瑞士信贷财务长看好对全球富有人士更多放款的回报
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。
路透巴黎3月15日电---两位知情人士周四称,中国已暂缓购买另外10架空中客车EAD.PA远程客机,以提升在与欧盟向航空公司徵收排放税争端中的砝码.
上述暂缓购买举动,使得因碳排放税争端而搁置的欧洲飞机订单规模达到140亿美元.目前欧盟的上述碳排放征税计划受到了中国等多个贸易大国的反对.
空客拒绝就此置评.(完)
--编译 王洋;审校 于春红/丁琦
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