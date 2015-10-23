中国东方电气将在波斯尼亚兴建一座350兆瓦火力发电站

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透萨拉热窝10月22日 - 波斯尼亚周四选定中国东方电气股份有限公司(600875.SS)出资兴建一座350兆瓦的火力发电站。当地发电站设备老化且可靠性低，这座新建电站将为其带来亟需的发电能力。
一位Banovici地区的消息人士告诉路透，与东方电气的正式合同预计会在年底前签署，此前波黑联邦议会和Banovici煤矿联合体批准了一项协议草案。 获得批准将为东方电气与Banovici煤矿之间的融资与合作铺平道路。地方政府在Banovici矿山中持有将近70%的权益。
该发电站将使用波斯尼亚中部Banovici矿山生产的煤，年发电量将达到2,047千兆瓦时。
东方电气消息人士称，该公司提出的电站修建方案耗资约4.05亿欧元(4.58亿美元)，击败了同样来自中国的竞争对手--上海电气(601727.SS)和葛洲坝(600068.SS)。
这位消息人士表示，双方将于11月在北京签署战略合作协议，并在年底前完成正式合同的签订，预计建设工作将从2016年中期开始。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。