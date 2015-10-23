中国东方电气将在波斯尼亚兴建一座350兆瓦火力发电站

路透萨拉热窝10月22日 - 波斯尼亚周四选定中国东方电气股份有限公司(600875.SS)出资兴建一座350兆瓦的火力发电站。当地发电站设备老化且可靠性低，这座新建电站将为其带来亟需的发电能力。

一位Banovici地区的消息人士告诉路透，与东方电气的正式合同预计会在年底前签署，此前波黑联邦议会和Banovici煤矿联合体批准了一项协议草案。 获得批准将为东方电气与Banovici煤矿之间的融资与合作铺平道路。地方政府在Banovici矿山中持有将近70%的权益。

该发电站将使用波斯尼亚中部Banovici矿山生产的煤，年发电量将达到2,047千兆瓦时。

东方电气消息人士称，该公司提出的电站修建方案耗资约4.05亿欧元(4.58亿美元)，击败了同样来自中国的竞争对手--上海电气(601727.SS)和葛洲坝(600068.SS)。

这位消息人士表示，双方将于11月在北京签署战略合作协议，并在年底前完成正式合同的签订，预计建设工作将从2016年中期开始。(完)