按燃煤和可再生能源发电机组上网电量征结构调整专项资金--中国财政部

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月22日 - 为支持工业企业结构调整，中国财政部周五发布关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知，按照燃煤和可再生能源发电机组上网电量（含市场化交易电量）、燃煤自备电厂自发自用电量和规定的征收标准征收工业企业结构调整专项资金，自2016年1月1日起施行。
根据财政部公布的33个省区市工业企业结构调整专项资金征收标准，其中新疆，西藏，吉林，蒙东，青海征收标准为零，最高的是陕西，每千瓦时1.68分，北京0.70分，上海1.12分，河南1.50分，天津0.82分。
通知明确，对与省级电网企业和地方独立电网企业（以下简称电网企业）直接结算的燃煤和可再生能源发电机组上网电量应计征的专项资金，由专员办向电网企业征收。
对市场化交易的燃煤和可再生能源发电机组上网电量，以及与电网企业并网且存在结算关系的燃煤自备电厂自发自用电量应计征的专项资金，由电网企业向相关燃煤和可再生能源发电企业、拥有燃煤自备电厂的企业代征，并向专员办申报缴纳。
对与电网企业不并网或不存在电费结算关系的燃煤自备电厂自发自用电量应计征的专项资金，由专员办向拥有燃煤自备电厂的企业征收。
拥有燃煤自备电厂的企业应当准确计量自备电厂自发自用电量，不能准确计量的，由专员办按其所在省份公共燃煤发电机组平均利用小时的1.2倍核定自发自用电量，并计征专项资金。
通知明确任何地方、单位和个人均不得违反本通知规定减征、免征或者缓征专项资金，也不得自行改变专项资金的征收对象、范围和标准。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)