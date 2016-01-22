按燃煤和可再生能源发电机组上网电量征结构调整专项资金--中国财政部

路透北京1月22日 - 为支持工业企业结构调整，中国财政部周五发布关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知，按照燃煤和可再生能源发电机组上网电量（含市场化交易电量）、燃煤自备电厂自发自用电量和规定的征收标准征收工业企业结构调整专项资金，自2016年1月1日起施行。

根据财政部公布的33个省区市工业企业结构调整专项资金征收标准，其中新疆，西藏，吉林，蒙东，青海征收标准为零，最高的是陕西，每千瓦时1.68分，北京0.70分，上海1.12分，河南1.50分，天津0.82分。

通知明确，对与省级电网企业和地方独立电网企业（以下简称电网企业）直接结算的燃煤和可再生能源发电机组上网电量应计征的专项资金，由专员办向电网企业征收。

对市场化交易的燃煤和可再生能源发电机组上网电量，以及与电网企业并网且存在结算关系的燃煤自备电厂自发自用电量应计征的专项资金，由电网企业向相关燃煤和可再生能源发电企业、拥有燃煤自备电厂的企业代征，并向专员办申报缴纳。

对与电网企业不并网或不存在电费结算关系的燃煤自备电厂自发自用电量应计征的专项资金，由专员办向拥有燃煤自备电厂的企业征收。

拥有燃煤自备电厂的企业应当准确计量自备电厂自发自用电量，不能准确计量的，由专员办按其所在省份公共燃煤发电机组平均利用小时的1.2倍核定自发自用电量，并计征专项资金。

通知明确任何地方、单位和个人均不得违反本通知规定减征、免征或者缓征专项资金，也不得自行改变专项资金的征收对象、范围和标准。（完）

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