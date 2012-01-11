今年拟建1,500-1,800万千瓦风电及300万千瓦光伏项目--能源局

路透上海1月11日电---中国国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男称,2012年将实施第二批规模为1,500万-1,800万千瓦的风电项目建设计划;同时将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.

中国证券报周三还引述业内人士指出,首批300万千瓦光伏发电项目开发计划的提出,预示着国内光伏发电项目审批权也将逐步收紧,以避免光伏发电步风电後尘,出现大面积"弃光"现象.

国家能源局计划2015年全国风电装机容量达到1亿千瓦,年发电量达到1,900亿千瓦时;太阳能发电达1,500万千瓦,年发电量200亿千瓦时.

报导称,由於去年8月底国家发改委对国内光伏发电出台固定电价政策,大大刺激了国内众多企业投资开发光伏电站的热情,加之光伏电池组件及硅料等设备原材料价格大幅下滑,减轻了电站投资商的成本压力,全国众多地区特别是宁夏、青海等西部偏远地区出现光伏电站"抢装"潮.

截至2011年底,全国光伏电站装机达300万千瓦,比2010年增长4倍. 但装机飙涨的背後是光伏发电并网的大面积滞後.据宁夏当地一位政府人士透露,宁夏地区光伏电站"弃光"的现象已经凸显.由於宁夏区内众多光伏电站均建在戈壁和沙漠边缘地带,电网覆盖薄弱,电站建成後遭遇"并网难"困扰,从而造成可利用小时数明显不足.

刘铁男表示,截至2011年底,全国风电并网容量新增1,600万千瓦,累计达到4,700万千瓦;年发电量800亿千瓦时,同比增长60%以上.

中证报去年8月曾援引消息人士称,国家统一规划的第一批2,600万千瓦项目,全部由国家能源局审批分发给地方;除此之外的地方审批风电项目,将不能统一并网,也不再享受可再生能源电价附加补贴.今日报导并称,这一补贴额度近日被上调至8厘/度,年补贴资金总额可达200亿元. 相关专家对此表示,风电项目统一核准,有利於遏制各地盲目上马新项目,造成大量风电场不能并网而导致产能限制及"弃风"等现象.

中国政府为规范风电行业发展频频出招遏制盲目扩张.去年4月中证报即称,地方政府在核准装机容量在5万千瓦以下风电项目之前,须拿到国家能源局的复函,否则不予通过.在十二五期间(2011-2015年),风电装机预计每年增加1,000万千瓦,到2015年中国风电装机有望达到9,000万-1亿千瓦.

中国主要风机制造商有华锐风电(601558.SS)、金风科技(2208.HK)(002202.SZ)等.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。