去年全社会用电量增11.7%--电监会

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京1月11日电---新华社周二晚间报导援引中国电监会数据称,去年中国全社会用电量达4.7万亿千瓦时,同比增长11.7%;专家预计,随着经济增速进一步回落,今年全社会用电量增速将放缓至8.5%左右.
报导引述电监会办公厅副主任俞燕山表示,"2012年用电需求将较为宽松....一季度将是用电量低谷,预计增速只有5%,二季度後增速将逐步恢复."
数据显示,去年全年,中国新增发电装机容量9,000万千瓦,累计全国发电装机容量超过10.6亿千瓦,同比增长9.3%;衡量中国发电效率的重要指标"火电供电煤耗"较上年下降3克/千瓦时至330克/千瓦时.
此外,新华社同日报导并援引国家电监会主席吴新雄在年度工作会议上指出,2012年电监会将务实推进厂网分开、输配分开、理顺电价等电力体制改革,并将提出"十二五"(2011-2015年)深化电力体制改革的路线图.
他表示,今年将务实推进三项电力体制改革:进一步巩固2002年厂网(即发电厂与电网)分开的成果,对电网企业拥有的发电资产进行摸底调查,提出监管意见;制定开展输配电体制综合改革试点操作方案,推动试点工作;以化解煤电矛盾为切入点,探索推进电价形成机制改革.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。