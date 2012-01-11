去年全社会用电量增11.7%--电监会

此外,新华社同日报导并援引国家电监会主席吴新雄在年度工作会议上指出,2012年电监会将务实推进厂网分开、输配分开、理顺电价等电力体制改革,并将提出"十二五"(2011-2015年)深化电力体制改革的路线图.

他表示,今年将务实推进三项电力体制改革:进一步巩固2002年厂网(即发电厂与电网)分开的成果,对电网企业拥有的发电资产进行摸底调查,提出监管意见;制定开展输配电体制综合改革试点操作方案,推动试点工作;以化解煤电矛盾为切入点,探索推进电价形成机制改革.(完)