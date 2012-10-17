9月全社会用电量同比增速创八个月以来低点--国家能源局

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月17日电---中国宏观经济先行指标--用电量9月持续低迷,或预示经济仍在底部徘徊.国家能源局周三公布,9月全社会用电量4,051亿千瓦时,同比增速2.9%,较上月回落0.7个百分点.
该用电量增速再创今年1月以来最低,亦远低於中国在2011年和2010年全社会用电量两位数的增幅.
刊登在能源局网站的新闻稿并显示,1-9月,全国全社会用电量36,882亿千瓦时,同比增长4.8%,增速比去年同期回落7.2个百分点.
分类看,前三季度第一产业用电量795亿千瓦时,下降0.3%;第二产业用电量27,023亿千瓦时,增长2.9%;第三产业用电量4,285亿千瓦时,增长11.3%;城乡居民生活用电量4,779亿千瓦时,增长11.6%.
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3,439小时,同比减少151小时.其中,水电设备平均利用小时为2,788小时,增加416小时;火电设备平均利用小时为3,707小时,减少269小时.
同期,全国电源新增生产能力(正式投产)4,138万千瓦,其中水电937万千瓦、火电2,582万千瓦.
包括国内生产总值(GDP)在内的中国三季度宏观经济数据将於周四公布,路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.
中国2011年全社会用电量同比增长11.7%,2010年增幅为14.56%,均高於相应两年9.3%和10.4%的GDP增速.
以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:
2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2.9 3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*
注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)
更多细节,请点选国家能源局网站(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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