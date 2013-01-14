中国去年全社会用电量同比增长5.5%

路透北京1月14日 - 中国国家能源局周一公布,2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%,其中第二产业36,669亿千瓦时,同比增长3.9%.

用电量数字往往被认为更能体现经济运行的真实状况.国家发改委副主任张晓强上周称,去年中国经济成长率可以达到7.7%,超过年初时设立的全年经济增长目标7.5%.

能源局数据并显示,第一产业去年用电量1,013亿千瓦时,同比持平;第三产业用电量5,690亿千瓦时,同比大幅增长11.5%;城乡居民生活用电量6,219亿千瓦时,同比增长10.7%.

从分类用电量看,全国工业用电量为36,061亿千瓦时.其中轻、重工业分别为6,083亿千瓦时和29,978亿千瓦时,分别增长4.3%和3.8%.

去年全年6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时4,572小时,比上年降低158小时.其中水电3,555小时,比上年提高536小时;火电4,965小时,比上年降低340小时;核电7,838小时,比上年提高79小时.

全年发电新增设备容量8,700万千瓦,同比下降3.2%,其中水电1,900万千瓦,火电5,100万千瓦,风电1,537万千瓦,同比分别增长55.1%,下降13.4%和下降3.9%.

截至2012年底,全口径发电装机容量11.44亿千瓦,同比增长8.2%,其中水电2.49亿千瓦,火电8.19亿千瓦,核电1,257万千瓦,风电6,237万千瓦,同比分别增长8.3%,6.6%,5.5%和32.7%.(完)

参看2012年用电量数字详情,请点选(here)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。