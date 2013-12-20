中国国家电网收购澳大利亚电企股权获批

路透悉尼12月20日 - 澳大利亚政府批准中国国家电网公司收购澳大利亚电力企业股权，价值高达50亿澳元(44亿美元)。

国家电网是全球最大的国营公用事业公司。澳大利亚国库部长霍基周五同意国家电网收购供电商SPAusnetSPN.AX的19%股权、以及能源基础建设公司SPIAA的60%股权。

国家电网持续在澳大利亚能源业拓展版图，去年已从昆士兰省政府拥有的Powerlink收购澳大利亚供电商ElectraNet的41%股权。

澳大利亚批准这笔股权收购案的附带条件是，SP AusNet和SPIAA的新董事会成员至少要有一半是澳大利亚居民。

SPAusNet在澳大利亚及新加坡两地上市，在澳大利亚维多利亚省拥有并运营电力及天然气分销资产，包括遍布维多利亚省的输电网络。SPI将继续拥有SP AusNet的31.1%股权，SP AusNet也将维持公开上市。SPIAA则是拥有电力和天然气分销网络。

国家电网在5月时宣布从新加坡淡马锡TEM.UL旗下一个部门收购澳大利亚电企股权。财务条款未对外公布，但根据路透估算，包含债务在内的交易价值约在50亿澳元以上。(完)

(编译 李婷仪 审校 王翔琼/蔡美珍)

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