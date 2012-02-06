中电联：中国今年“电荒”可能加剧

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月6日电---经济放缓将令中国电力需求增长放缓,但"电荒"却有可能加剧.中国电力企业联合会近日预计,今年电力增速由去年的11.7%回落至8.5%-10.5%之间,但预计最大电力缺口仍达3,000-4,000万千瓦,去年为超过3,000万千瓦.
中电联对今年电力增速的预测区间中值为同比增长9.5%,这要高於电监会1月初时所做预测,即今年全社会用电量增速将放缓至8.5%左右.
中电联网站刊登分析预测文章称,2012年汛前水电来水偏枯可能性较大、电煤地区性、时段性矛盾仍然比较突出,供应外部环境依然比较严峻.综合平衡分析,预计2012年全国电力供需仍然总体偏紧,部分地区部分时段仍将出现较为严重的缺电.
"2012年国家'稳中求进'的工作总基调和更有效的宏观调控,将确保经济保持平稳较快发展,经济和电力增速将有所回落,预计全社会用电量增速在8.5%-10.5%之间,推荐方案9.5%,全年用电量5.14万亿千瓦时,可能呈现'前低後高'分布."文章称.
根据中电联口径,2011年全国全社会用电量4.69万亿千瓦时,比上年增长11.7%,2011年第二产业及其工业用电量分别增长11.9%和11.8%,占全社会用电量的比重分别为75.0%和73.8%,仍是拉动用电增长的决定因素.
中电联并预计,2012年全国电煤消费量将比上年增加1.5亿吨左右,相应需要国内新增3亿吨以上煤炭供应量,才能较好地保障电煤需要,并建议尽快释放煤炭产能,及时启动煤电联动,尽快理顺电价形成机制,改善火电企业生产经营环境.
建议加快推进电价等市场化手段调节电力供需平衡,出台并实施如差别电价、惩罚性电价以及峰谷电价等措施,同时应适当限制高耗能产品出口;要高度关注新能源大规模发展对电力供需平衡的影响.
此外,要按照优先发展水电、安全高效发展核电的原则,加快水电流域和电站的环评审批,具备条件後尽快核准开工一批後续水电项目,同时加快核电安全规划的编制和审批,在保障安全的前提下,恢复和适度加快核电新建项目的审批.
在日本强震引发核事故,导致中国国内核电新建项目审批停滞近一年後,中国证券报1月中旬援引业内人士表示,核电新建项目审批上半年有望重启,重启需待核安全规划出台後才可恢复.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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