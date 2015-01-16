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中国财经 | 2015年 1月 16日 星期五 10:35 BJT

2014年全社会用电量同比增3.8%--国家能源局

路透北京1月16日 - 中国国家能源局周五称，2014年全社会用电量55,233亿千瓦时 同比增3.8%，较1-11月3.7%的增速略有加快。

刊登在能源局网站的新闻稿指出，2014年全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量994亿千瓦时，同比下降0.2%；第二产业用电量40,650亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业用电量6,660亿千瓦时，同比增长6.4%；城乡居民生活用电量6,928亿千瓦时，同比增长2.2%。

2014年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时同比减少235小时。其中，水电设备平均利用小时同比增加293小时；火电设备平均利用小时同比减少314小时。

2014年，全国电源新增生产能力（正式投产）10,350万千瓦，其中，水电2,185万千瓦，火电4,729万千瓦。

全国电力工业统计数据

指标名称 计算单位 全年累计

绝对量 增长

全国全社会用电量 亿千瓦时 55,233 3.8

其中：第一产业用电 亿千瓦时 994 -0.2

第二产业用电量 亿千瓦时 40,650 3.7

工业用电量 亿千瓦时 39,930 3.7

轻工业用电量 亿千瓦时 6,658 4.2

重工业用电量 亿千瓦时 33,272 3.6

第三产业用电量 亿千瓦时 6,660 6.4

城乡居民生活用电量 亿千瓦时 6,928 2.2

全口径发电设备容量 万千瓦 136,019 8.7

其中：水 电 万千瓦 30,183 7.9

火 电 万千瓦 91,569 5.9

核 电 万千瓦 1,988 36.1

并网风电 万千瓦 9,581 25.6

并网太阳能发电 万千瓦 2,652 67.0

6000千瓦及以上电厂 克/千瓦时 318 -3.0

供电标准煤耗

全国线路损失率 ％ 6.34 -0.4

6000千瓦及以上电厂 小时 4,286 -235

发电设备利用小时

其中：水电 小时 3,653 293

火电 小时 4,706 -314

并网风电 小时 1,905 -120

电源基本建设投资完 亿元 3,646 -5.8

成额

其中：水电 亿元 960 -21.5

火电 亿元 952 -6.3

核电 亿元 569 -13.8

电网基本建设投资完 亿元 4,118 6.8

成额

发电新增设备容量 万千瓦 10,350 1.3

其中：水电 万千瓦 2,185 -29.4

火电 万千瓦 4,729 13.3

新增220千伏及以上变 万千伏安 22,394 12.9

电设备容量

新增220千伏及以上输 千米 36,085 -7.3

电线路回路长度

注：全社会用电量指标是全口径数据，电源、电网基本

建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。 (完)

更多细节，请点选国家能源局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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