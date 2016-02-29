搭建能源价值流转体系 建互联网绿色能源交易平台--中国发改委

路透北京2月29日 - 中国国家发改委周一称，为促进能源互联网的发展，将搭建能源及能源衍生品的价值流转体系，支持能源资源、设备、服务、应用的资本化、证券化；鼓励面向分布式能源的众筹、PPP(政府和社会资本合作)等灵活的投融资手段，并开展能源互联网基础设施的金融租赁业务。

发改委网站发布关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见称，建设基于互联网的绿色能源灵活交易平台，支持风电、光伏、水电等绿色低碳能源与电力用户之间实现直接交易。

意见指出，在交易体系方面，逐步建设以能量、辅助服务、新能源配额、虚拟能源货币等为标的物的多元交易体系；分层构建能量的批发交易市场与零售交易市场，基于互联网构建能量交易电子商务平台，鼓励交易平台间的竞争，实现随时随地、灵活对等的能源共享与交易。

在产业扶持方面，支持符合条件的能源互联网项目实施主体通过发行债券、股权交易、众筹、PPP等方式进行融资。积极发挥基金、融资租赁、担保等金融机构优势，引导更多的社会资本投向能源互联网产业。

发改委称， 能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。

根据意见，为促进能源互联网健康有序发展，近中期将分为两个阶段推进，2016-2018年，着力推进能源互联网试点示范工作：建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目。2019-2025年，着力推进能源互联网多元化、规模化发展。（完）

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