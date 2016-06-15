中国能源局：5月全社会用电量同比增长2.1%至4,730亿千瓦时

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京6月15日 - 中国国家能源局称，5月全社会用电量4,730亿千瓦时，同比增长2.1%。1-5月用电量增长2.7%，增幅较前四月续缓。
周三刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，1-5月，全国全社会用电量累计22,824亿千瓦时，同比增长2.7%。剔除2月份闰月因素，日均同比增长2.1%。
1-5月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长9.6%；第二产业用电量增长0.4%；第三产业用电量增长9.6%；城乡居民生活用电量增长8.2%。
1-5月，全国发电设备累计平均利用小时为1484小时，同比减少116小时。其中，水电设备平均利用小时增加153小时；火电设备平均利用小时减少178小时。
以下为当月主要指标：
标 名 称 计算单位 本月 本月止累计
绝对量 增长 绝对量 增长
全国全社会用电量 亿千瓦时 4,730 2.1 22,824 2.7
其中:第一产业用电量 亿千瓦时 97 10.9 367 9.6
第二产业用电量 亿千瓦时 3,526 0.9 16,121 0.4
工业用电量 亿千瓦时 3,471 0.9 15,839 0.4
轻工业用电量 亿千瓦时 594 2.8 2,668 3.4
重工业用电量 亿千瓦时 2,876 0.6 13,171 -0.2
第三产业用电量 亿千瓦时 560 7.4 3,077 9.6
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 547 2.8 3,258 8.2
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 万千瓦 150,648 11.6
其中:水 电 万千瓦 27,979 4.8
火 电 万千瓦 101,493 9.0
核 电 万千瓦 2,830 35.4
风 电 万千瓦 13,615 31.9
全国供电煤耗率 克/千瓦时 309 -3.2
全国线路损失率 ％ 5.6 0.2
全国供热量 万百万千焦 187,416 12.2
全国供热耗用原煤 万吨 10,979 11.6
全国供电量 亿千瓦时 19,262 1.6
全国售电量 亿千瓦时 18,180 1.4
全国发电设备累计平均利用小时 小时 1,484 -116
其中：水电 小时 1,295 153
火电 小时 1,635 -178
全国发电累计厂用电率 % 4.9 -0.1
其中：水电 % 0.4 -0.01
火电 % 5.9 -0.1
电源基本建设投资完 亿元 903 成额
其中:水电 亿元 178
火电 亿元 273
核电 亿元 168
电网基本建设投资完成额 亿元 1,638
发电新增设备容量 万千瓦 4,202
其中：水电 万千瓦 321
火电 万千瓦 2,425
新增220千伏及以上变电设备容量 万千伏安 9,214
新增220千伏及以上线路长度 千米 11,131
注：全社会用电量指标是全口径数据。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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