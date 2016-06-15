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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 18:23 BJT

中国能源局：5月全社会用电量同比增长2.1%至4,730亿千瓦时

路透北京6月15日 - 中国国家能源局称，5月全社会用电量4,730亿千瓦时，同比增长2.1%。1-5月用电量增长2.7%，增幅较前四月续缓。

周三刊登在国家能源局网站的新闻稿指出，1-5月，全国全社会用电量累计22,824亿千瓦时，同比增长2.7%。剔除2月份闰月因素，日均同比增长2.1%。

1-5月全社会用电量中，分产业看，第一产业用电量同比增长9.6%；第二产业用电量增长0.4%；第三产业用电量增长9.6%；城乡居民生活用电量增长8.2%。

1-5月，全国发电设备累计平均利用小时为1484小时，同比减少116小时。其中，水电设备平均利用小时增加153小时；火电设备平均利用小时减少178小时。

以下为当月主要指标：

标 名 称 计算单位 本月 本月止累计

绝对量 增长 绝对量 增长

全国全社会用电量 亿千瓦时 4,730 2.1 22,824 2.7

其中:第一产业用电量 亿千瓦时 97 10.9 367 9.6

第二产业用电量 亿千瓦时 3,526 0.9 16,121 0.4

工业用电量 亿千瓦时 3,471 0.9 15,839 0.4

轻工业用电量 亿千瓦时 594 2.8 2,668 3.4

重工业用电量 亿千瓦时 2,876 0.6 13,171 -0.2

第三产业用电量 亿千瓦时 560 7.4 3,077 9.6

城乡居民生活用电量 亿千瓦时 547 2.8 3,258 8.2

6000千瓦及以上电厂发电设备容量 万千瓦 150,648 11.6

其中:水 电 万千瓦 27,979 4.8

火 电 万千瓦 101,493 9.0

核 电 万千瓦 2,830 35.4

风 电 万千瓦 13,615 31.9

全国供电煤耗率 克/千瓦时 309 -3.2

全国线路损失率 ％ 5.6 0.2

全国供热量 万百万千焦 187,416 12.2

全国供热耗用原煤 万吨 10,979 11.6

全国供电量 亿千瓦时 19,262 1.6

全国售电量 亿千瓦时 18,180 1.4

全国发电设备累计平均利用小时 小时 1,484 -116

其中：水电 小时 1,295 153

火电 小时 1,635 -178

全国发电累计厂用电率 % 4.9 -0.1

其中：水电 % 0.4 -0.01

火电 % 5.9 -0.1

电源基本建设投资完 亿元 903 成额

其中:水电 亿元 178

火电 亿元 273

核电 亿元 168

电网基本建设投资完成额 亿元 1,638

发电新增设备容量 万千瓦 4,202

其中：水电 万千瓦 321

火电 万千瓦 2,425

新增220千伏及以上变电设备容量 万千伏安 9,214

新增220千伏及以上线路长度 千米 11,131

注：全社会用电量指标是全口径数据。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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