中国能源局：火电建设中“未核先建”及“不按核准要求建设”问题依然存在

路透北京2月25日 - 中国国家能源局近日发布的2014年度火电规划及建设专项监管情况显示，“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题依然存在；部分核准在建和已纳入规划火电项目工作进度迟缓，六个已核准项目存在超期未建，甚至存在批准开展前期工作的时间已过七年仍未完成核准程序的情况。

新华社报导援引国家能源局通报称，监管发现三方面问题，包括火电项目优选工作的规范性有待提高；部分省区未按要求制定优选评议办法或未开展专家评议工作；部分省区优选项目上报规模超过国家能源局下达的规模指标，个别省区甚至大幅超出规模指标。

存在“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题。“未核先建”的违规项目在多数省区依然存在，个别省区问题较为突出；部分省区企业建设自备电厂的积极性较高，但同样存在项目手续不全和“未核先建”等问题。

对此，国家能源局提出，针对监管中发现的“未核先建”违规建设等问题，应按照“谁核准、谁负责、谁处理”的原则，依法依规予以处理，保障国家规划的严肃性和能源项目建设秩序。

为强化能源项目审批简政放权事中事后监管，落实火电规划、项目核准及建设情况闭环监管，2014年10月至12月，国家能源局组织有关派出机构在内蒙古、江苏、安徽、山东、河南、湖南、宁夏、新疆等八个省区开展2014年度火电规划及建设工作开展情况专项监管。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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