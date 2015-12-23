进一步显着提高直接融资比重 下调燃煤发电上网电价--中国国务院

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月23日 - 中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，提升金融服务实体经济效率，同时宣布下调燃煤发电上网电价以减轻企业负担。
中国政府网刊登的国务院常务会议内容称，从明年1月1日起下调燃煤发电上网电价，全国平均每千瓦时降低约3分钱。对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价。
国务院表示，丰富直接融资工具，简化境内企业境外融资核准，建立上海证券交易所战略新兴板，支持创业创新企业融资，增加全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量，研究推出向创业板转板试点。
同时，逐步扩大保险保障资金在资本市场的投资，稳步推进符合条件的金融机构在风险隔离基础上申请证券业务牌照。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。