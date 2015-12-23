版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 23日 星期三 18:58 BJT

进一步显着提高直接融资比重 下调燃煤发电上网电价--中国国务院

路透北京12月23日 - 中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，提升金融服务实体经济效率，同时宣布下调燃煤发电上网电价以减轻企业负担。

中国政府网刊登的国务院常务会议内容称，从明年1月1日起下调燃煤发电上网电价，全国平均每千瓦时降低约3分钱。对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价。

国务院表示，丰富直接融资工具，简化境内企业境外融资核准，建立上海证券交易所战略新兴板，支持创业创新企业融资，增加全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量，研究推出向创业板转板试点。

同时，逐步扩大保险保障资金在资本市场的投资，稳步推进符合条件的金融机构在风险隔离基础上申请证券业务牌照。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐