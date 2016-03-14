中国发改委：今年输配电价改革试点范围续扩 新增13个电网

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京3月14日 - 中国国家发展和改革委员会称，进一步扩大输配电价改革试点范围，明确2016年将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等12个省级电网，以及国家电力体制改革综合试点省份的电网和华北区域电网列入输配电价改革试点范围。
周一刊登在发改委网站的新闻稿援引关于扩大输配电价改革试点范围有关事项的通知指出，未纳入2016年输配电价改革试点的省份，也要抓紧开展输配电成本调查，做好输配电价测算准备工作，为2017年全面推开输配电价改革打好基础。
国家发展改革委价格司有关负责人表示，自2014年首次在深圳市启动输配电价改革试点以来，中国逐步扩大试点范围。2015年在内蒙古西部、安徽、湖北、宁夏、云南、贵州6个省级电网开展了先行试点。此次扩大试点范围后，将覆盖至全国18个省级电网和1个区域电网，标志着输配电价改革全面提速。
国家发展改革委价格司有关负责人表示，下一步，将结合输配电价改革及各地电力市场建设和电力市场化交易的进展，研究制定科学合理的输配电价管理办法，不断提升对网络型自然垄断企业的监管能力。
输配电价改革是推进价格机制改革、进一步深化电力体制改革的重要措施之一。积极稳妥推进输配电价改革试点，对网络型自然垄断的电网输配电环节按“准许成本加合理收益”原则核定输配电价，将为进一步深入推进电力市场化改革创造条件。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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