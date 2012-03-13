中国电价偏低 2015年前应每年递增5%--中电联

路透上海3月13日电---中国电力企业联合会近日发布报告称,考虑到煤价上涨、弥补历史欠账和电力企业净资产收益率8%的条件下,2015年合理的平均销售电价应在728.7元人民币/千千瓦时,较2010年上涨27.6%、年均增长5%.

第一财经日报周二援引中电联副秘书长欧阳昌裕称,该报告的结论是基於石油、天然气、煤炭和电力价格的比价,与中国及西方发达国家的平均水平进行对比而得出的.研究的结果说明中国的电价是偏低的.

对於电价的形成,中电联秘书长王志轩认为,政府不可能在电价制定这一重要环节退出,反而是会强化.目前电力行业的一些主要矛盾与电价形成机制密切相关.

欧阳昌裕指出,从理顺电价形成机制的角度看,中电联还主张在发电环节推行两部制电价,这对解决中国电力行业当前的和长远的问题是最有利的.两部制电价的核心是:发电环节实行两部制电价、电网环节实行输配独立的电网电价,然後销售电价和上网电价联动.

两部制电价是分别按容量和电量两部分来计费的电价制度.容量电价是按照工业企业的变压器容量或最大需用量作为计算电价的依据,由供电部门与用电部门签订合同,确定限额,每月固定收取,不以实际耗电数量为转移;电度电价则是按用电部门实际耗电度数计算的电价.(完)

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--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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