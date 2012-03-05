中国预计今年将有新核电项目开工--报载

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海3月5日电---据中国证券报周一报导,全国政协委员、中国核工业建设集团公司总经理穆占英表示,国内核电项目审批重启在即,预计今年会有新的核电项目开工.
他表示,核安全规划出台後,核电项目审批即将重启,预计今年上半年重启的可能性很大.国家能源局制定的新发展目标今年肯定会出台,预计将会和核安全法规同步制定并相衔接,今年一定会有新的核电项目开工.
在日本强震引发核事故後,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台後再重新启动.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。