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气候环境 | 2012年 3月 5日 星期一 09:19 BJT

中国预计今年将有新核电项目开工--报载

路透上海3月5日电---据中国证券报周一报导,全国政协委员、中国核工业建设集团公司总经理穆占英表示,国内核电项目审批重启在即,预计今年会有新的核电项目开工.

他表示,核安全规划出台後,核电项目审批即将重启,预计今年上半年重启的可能性很大.国家能源局制定的新发展目标今年肯定会出台,预计将会和核安全法规同步制定并相衔接,今年一定会有新的核电项目开工.

在日本强震引发核事故後,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台後再重新启动.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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