中国国务院：进一步显著提高直接融资比重 下调燃煤发电上网电价（更新版）

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路透北京12月23日 - 中国国务院周三表示，进一步显著提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，并研究推出新三板向创业板转板试点。

中国政府网刊登的国务院常务会议内容并称，将下调燃煤发电上网电价以减轻企业负担，从2016年1月1日起，全国平均每千瓦时降低约3分钱，降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价。对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价。

国务院表示，建立上海证券交易所战略新兴板，支持创新创业企业融资；并完善相关法律规则，推动特殊股权结构类创业企业在境内上市；增加全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量，研究推出向创业板转板试点；规范发展区域性股权市场。

“积极发展项目收益债及可转换债券、永续票据等股债结合产品，推进基础设施资产证券化试点。”会议并称。

常务会议指出，简化境内企业境外融资核准；研究证券、基金、期货经营机构交叉持牌，稳步推进符合条件的金融机构在风险隔离基础上申请证券业务牌照；逐步扩大保险保障资金在资本市场的投资，规范发展信托、银行理财等投融资功能，发展创投、天使投资等私募基金。

常务会议表示，下调燃煤发电上网电价金额将重点用于支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整专项资金，支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。

中国曾在今年4月20日将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本。

此外，在推动农业现代化方面，会议称，促进农业与旅游、健康养老等深度融合，培育农村电商、农产品定制等“互联网+”新业态。（完）