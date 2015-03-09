中国电力体制改革方案即将出台 有序放开竞争性业务--能源局

英国退欧后 渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
路透伦敦5月3日 - 渣打银行正在就使法兰克福成为其欧洲基地与监管机关磋商，以确保英国退欧后的欧盟市场准入。
路透北京3月9日 - 中国国家能源局副局长王禹民近日表示，进一步深化电力体制改革的若干意见即将出台，将还原电力商品属性，形成由市场决定电价的体制，并要逐步打破垄断，有序放开竞争性业务。
国家能源局网站刊登对专访的王禹民指出，电力体制改革还要构建电力市场体系，促进电力资源在更大范围内优化配置；支持清洁能源发展，促进能源结构优化。
“电力体制改革关系经济发展、群众生活和社会稳定，社会影响大，必须有序稳妥推进，确保改革成效。”担任全国政协委员的王禹民称。
具体的改革措施包括，建立市场化交易体系，区分竞争性和垄断性环节，在发电侧和售电侧形成有效竞争，充分发挥市场配置资源的决定性作用；理顺电价形成机制，逐步放开上网电价和销售电价，把输配电价与发售电价在形成机制上分开。
改革方面，还将推进发用电计划改革，完善政府公益性调节性服务，提升需求侧管理水平；促进新能源和可再生能源开发利用，积极发展分布式能源；优化电源和电网布局。
他并强调，电力市场建设要按照整体设计、分步实施、试点先行、稳妥推进原则推进，要规范现有各类交易，包括电力大用户直接交易、跨省区电能交易、发电权交易、辅助服务补偿机制等，扩大交易规模；还要积极开展能形成有效市场价格信号的交易机制试点。（完）
更多细节，请点选国家能源局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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