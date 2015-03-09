中国电力体制改革方案即将出台 有序放开竞争性业务--能源局

具体的改革措施包括，建立市场化交易体系，区分竞争性和垄断性环节，在发电侧和售电侧形成有效竞争，充分发挥市场配置资源的决定性作用；理顺电价形成机制，逐步放开上网电价和销售电价，把输配电价与发售电价在形成机制上分开。