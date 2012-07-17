电监会：向民资进一步放开电力市场

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月17日电---中国电监会官员针对上月出台的民间投资细则进行解读.新华社周二报导引述该官员称,将进一步放开电力市场,积极推进电价改革,加快推行竞价上网,并通过完善电力监管制度和措施支持民间资本进入电力行业.
报导援引电监会政策法规部主任王强称,将从加强准入、调度交易、并网、可再生能源收购、执行电价政策和电力建设市场六方面制定相应的政策措施和要求,来支持民间资本进入.
同时,要从培育电力市场、大用户直接交易、电价改革三个方面推进电力体制改革;并将从法制建设、信息公开、许可工作等六方面为民间资本投资 电力提供服务.
上月中旬电监会发布《加强电力监管支持民间资本投资电力的实施意见》,称支持和引导符合资质条件的不同所有制企业进入电力市场,包括保障不同所有制发电企业的合法权益,推动电价改革等内容.
按国务院要求,上半年前民间投资新36条的实施细则将全部出台,重点是放宽市场准入.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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