焦点：2015年中国发电量及钢产量双双下滑 数十年来头一遭

路透北京1月19日 - 中国2015年发电量及钢铁产出下滑，为数十年来首见，在此同时煤炭产出则是连续第二年走低，这显示出经济放缓及向消费带领经济成长转型过程中，工业消费受创的情形。

中国2015年经济成长创下四分之一世纪以来新低，而各种结构调整举措不仅削弱需求，同时凸显出煤炭、钢铁及电力行业严重的产能过剩问题。

中国国家统计局周二公布数据显示，唯有原油躲过下滑，原油加工量于12月创下纪录新高，较上年同期成长3.8%至1,044万桶/日。

“各钢厂正在减产，减少对煤炭及电力的需求，而煤炭也受到电力及水泥需求下滑的影响。未来五年状况恐怕真的很糟，”钢铁行业顾问许中波表示。

数据显示，中国2015年发电量为5.618万亿千瓦时，较上年下降0.2%，为1968年以来首次出现年度下滑，当时中国经济受到文革动荡的冲击。

“中国经济增长已与煤电脱钩，服务业在中国国内生产总值(GDP)中所占比例的上升也导致需求放缓，”自然资源保护协会(NRDC)高级顾问杨富强表示。

杨富强说，鉴于中国要推进“能源转型”，他预计一直到2050年该行业成长速度还将大幅放缓；由于热电过剩产能估计已达约200吉瓦，中国要停止审批新电厂。

**太多住宅**

粗钢产量下降2.3%至8.038亿吨，为1981年以来首次年度下滑，该行业因需求疲弱和供应大量过剩而低迷不振。

中国钢厂大约一半都在亏损，很多在拼命转型。目前中国钢铁行业每年过剩产能约为4亿吨，占总产量的一半。

建筑活动放缓也对能源密集型水泥业带来冲击，2015年产出下降4.9%，并对煤炭和电力领域造成进一步波及效应。

“钢铁生产今年将继续下滑，尤其是建筑钢材，当前住房数量太多了，很多城市已不再需要建设更多，”许中波称。

2015年煤炭产量下滑3.5%，为连续第二年下降，预计该行业2016年还会继续承压，而且还受到中国政府鼓励使用更清洁能源做法的打压。另外，中国煤炭行业目前还面临每年高达20亿吨左右的产能过剩。

随着中国加大污染治理力度，火力发电厂受经济放缓的影响更为明显，而电力产能大量过剩亦允许电网优先使用水电等更为清洁的能源来源。

2015年火电发电总量下降2.8%至4.21万亿千瓦时，水力发电量增长4.2%至9,960亿千瓦时。火力发电厂产能利用率处于纪录低位，而且预估数据显示，存在高达200吉瓦的产能过剩。

国家能源局上周五公布的数据显示，2015年中国全口径发电设备容量增长10.4%至1,506.7吉瓦，火电增长7.8%至990.2吉瓦，占到总量的65.7%。(完)