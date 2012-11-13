特变电工预计2020年底将大规模建成特高压电网--董事长

路透北京11月13日电---中国输变电行业龙头企业--特变电工股份有限公司(600089.SS)董事长张新周二称,公司对新能源发展前景仍有信心,他并预计"十三五"末,中国的特高压电网建设将会大规模形成.

他在十八大期间举行的新闻发布会上称,中国已具备大规模建设特高压电网的条件,预计特高压电网建设将会在"十三五"期间大规模形成,最大输送容量能从目前4,000-5,000万千瓦增加数倍,以解决中国能源发展需要.

张新在回答路透关于在新能源领域过度投资导致产能过剩,为何特变电工仍逆市投资时称,特变电工最近投资吐鲁番风能电站等项目是看好新能源未来发展前景,并是对新能源公司转变经营模式的新尝试.目前新能源产业发展瓶颈是与电网储能和电网接入技术上,公司正在研发实现传统和新能源合并等技术突破.

"今天新能源的苦难是暂时,随着国家电网规模增大,吸纳能力随之扩大,电网储能及并网技术完善提高,风能太阳能等新能源会迎来更好春天."张新称.

特变电工11月9日晚公告,其控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司拟分别投建吐鲁番大型风光互补荒漠并网示范电站项目、格尔木20MW光伏电站项目，项目总投资分别为9.5亿元和2.26亿元.

张新称,目前公司参与建设的"疆电东送"特高压直流工程已全面启动,准东-重庆1100千伏特高压直流送电工程争取明年内开发完成,这条特高压线路建设,每年将就地转化煤炭上千万吨以上煤炭,料完成后,中国会迅速推广这种特高压能源运输方式.

他并表示,特变电工去年在印度建设一个特高压制造基地,并将电网从孟买贯穿至新德里,产品在当地很受欢迎,之前在中亚的塔吉克斯坦项目亦取得成功,今后会在中亚及印度等新兴市场加大项目投入,为投资者创造更多回报.

不过,用特高压(UHV)技术来解决电力长距离输送,目前还是一项存有争议、技术上也颇具挑战性且成本高昂的技术,其尚未在大规模电网中进行测试,但能够明显减少远距离输电产生的电力损耗.

发改委目前仅批准国家电网所提的五条特高压电线路.发改委希望用更多时间对其它特高压项目的经济性、技术性和环境影响方面进行论证.

受累于行业整体环境的下滑,尤其是新能源业务的不景气,特变电工前三季度实现归属于母公司所有者净利润7.91亿元,同比下降22%.

张新称,公司今年的出口额预计已接近10亿美元,由从过去生产单机配套已向系统集成创新转变,但他称,当前人民币汇率升值和波动确实给企业带来了经营压力.

"我们目前主要采取比如已有的汇率锁定或者在项目投招标和招标中将汇率变化率放至合同,比如两年的项目完成,每年会考虑汇率波动的变化率,项目要考虑汇率变动因素放进合同,来规避汇率变化对企业的影响,另外还采取了一些银行的金融工具."

人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值逾2.7%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 屈桂娟

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