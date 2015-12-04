中国数据观测：11月工业持续疲弱投资低位企稳 经济仍在寻底过程中

公布内容：中国11月CPI、PPI和工业增加值、投资、消费数据

公布时间：12月9日公布CPI和PPI，12月12日公布工业等数据

调查APP： CPI PPI 工业 投资 消费

调查结果 : (同比,%)

预估中 前值 预估区间 上年同期 预测

值 数

居民消费价格指数(CPI) 1.4 1.3 1.1 ~ 1.6 1.4 33

工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.9 -5.9 -6.2 ~ -5.6 -2.7 32

工业增加值 5.6 5.6 5.3 ~ 6.2 7.2 33

固定资产投资(不含农户)(1-11 10.1 10.2 10.0 ~ 11.3 15.8 29

月)

社会消费品零售总额 11.1 11 10.6 ~ 11.6 11.7 32

注：固定资产投资数据前值为1-10月累计数据。

路透综合33家机构预测中值结果显示，中国经济仍在寻底过程中，受需求不足、以及北方地区天气寒冷转入生产淡季影响，11月工业生产料依然疲弱；而投资得益于资金来源增速回升、以及去年同期基数效应，有望低位企稳。

与此同时，11月蔬菜和水果价格小幅回升，推动食品价格环比跌幅收窄，预计11月CPI 同比涨幅将小幅回升至1.4%。疲弱的经济增长和下行的通胀水平，表明宽松政策亟需加码。

“即将公布的11月宏观数据将显示实体经济乏善可陈，低基数有望推动出口跌幅收窄，生产者价格可能仍处于大幅通缩，”瑞银中国首席经济学家汪涛称，“政策持续加码、临近年末项目落实提速，这应有助于抵消部分经济下行压力，使四季度同比和全年GDP增速稳定在6.9%。”

她解释称，全国钢厂平均高炉开工率依然低迷，钢铁生产可能仍较疲弱；财新和中国官方PMI虽然表现不一，但两者的新订单、原材料和产成品库存指数均有所下滑，且通缩压力加剧，预计11月工业生产可能低位企稳。

而固定资产投资增速可能在低基数作用下略显好转，1-11月预计增长10.2%；具体来看，低基数可能会使房地产在建面积和投资在边际上改善，但制造业投资增速受制于产能过剩和内需疲弱，预计继续下滑；另一方面，得益于持续的政策支持、临近年底项目执行速度加快和去年基数较低，基建投资同比增速可能有所回升。

本周稍早公布的中国11月官方制造业PMI跌至49.6的逾三年低点，尤其就业指数自今年5月以来持续下行，凸显经济增长低迷的现实；财新11月中国制造业PMI则小幅回升至48.6， 但仍是连续第九个月处在荣枯线下方，其中就业指数连续25个月处在萎缩区域。

交通银行金融研究中心首席经济学家连平指出，煤炭价格指数继续下跌，工业用电量连续负增长，工业生产开工率不足，工业利润跌幅扩大，都意味着工业生产疲弱，但投资资金来源增速回升，预计投资增速将低位企稳。

“食品价格涨跌互现，肉类价格显着下降，蔬菜价格大幅回升拉动CPI企稳；非食品价格环比略降，同比总体平稳，”他预计CPI同比料上涨1.3%，未来仍将低位运行；而PPI在去产能压力和输入性通缩不减的情况，跌势仍将延续。

中金宏观团队预计，12月货币政策或将有进一步宽松的空间，更重要的是，财政政策可能会在稳增长中发挥更大的作用；政府仍有空间来加大逆周期调控的力度以对抗通缩压力，包括下调存款准备金率、降低税负、扩大财政支出，以及增加国债和政策性银行债的发行。 （完）