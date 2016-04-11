综述：中国通胀温和PPI明显改善 经济趋于平稳政策加码料暂缓

路透北京4月11日 - 中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。

中国春节后部分食品和服务价格回落，带动3月CPI环比回落，同比涨幅2.3%低于市场预期。预计食品价格涨幅回落，二季度通胀将保持温和可控。分析人士认为，短期内货币政策将更强调稳健，降准降息可能性不大。

光大证券宏观团队的徐高和杨业伟预计，蔬菜价格将从4月开始逐步回落，猪价继续上涨空间也有限。“随着去年基数效应逐步显现，预计CPI同比增速将从4月份开始逐步下行，年内通胀将见顶于3、4月份。”

他们指出，将继续通过加大信贷社融投放，改善实体经济资金面，推动投资企稳回升，带动经济回暖，经济企稳态势将逐步确立。今年将成为中国经济由“L”型下滑阶段进入平稳阶段的重要拐点。

中国国家统计局周一公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，持平于上月，低于路透调查预估中值2.5%。3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅；路透调查预估中值为下跌4.6%。

统计局并公布，3月CPI环比下降0.4%，PPI环比上升0.5%，是2014年1月份以来的首次上涨。3月CPI中的食品价格同比上涨7.6%，非食品价格同比上涨1.0%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，CPI环比下降主要是受鲜活食品和部分服务项目价格回落的影响。鲜活食品价格回落合计影响CPI环比下降约0.38个百分点。同比来看，部分分类涨幅较高，鲜菜价格同比涨幅达35.8%，猪肉价格同比上涨28.4%。

分析人士普遍认为，近期物价上行主要来源于食品价格，而未来蔬菜价格将随着天气转暖下行，猪价虽然高位运行但大幅上涨可能不大，因而CPI通胀上升空间有限。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，食品价格依然处在比较高的水平，翘尾因素二季度还会逐步上升，因此预计CPI二季度还是会温和上升；但剔除了食品能源的核心CPI还是比较低，意味着CPI没有大幅上升的基础，不可能突破3%。

中国CPI和PPI图表 reut.rs/20tzP2L

低于预期的通胀数据缓解了市场对货币政策收紧的担忧，中国股市沪综指.SSEC早盘上涨1.8%；在岸人民币兑美元即期小幅上涨，最新报6.4767元。

中国国家发改委价格监测中心稍早发布报告称，经济增长将继续稳中放缓，CPI涨幅不会过大；不过总体上看今年价格变化总体形势好于去年。对于猪肉价格，发改委周末预计今年中秋、国庆节前生猪价格将高位运行，但继续大幅上涨的可能性较小。

**PPI释放积极信号**

3月PPI降幅明显收窄，好于市场预期，环比转正，为2014年1月以来首次，分析人士指，这与大宗商品价格上涨密切相关，也说明稳增长政策效果开始显现，投资回升拉动工业生产。

国家统计局指出，从PPI环比变动看，部分工业行业价格涨幅扩大或止跌回升，其中黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼和压延加工价格环比分别上涨4.9%和2.3%，涨幅比上月分别扩大4.4和2.2个百分点；石油和天然气开采、黑色金属矿采选价格环比由上月下降转为本月分别上涨9.9%、3.6%。

民生证券固收团队的李奇霖、梁路平表示，PPI反弹因大宗商品涨价。考虑到计划新开工项目40%以上的高增长，需求复苏短期有一定可持续性，在企业大幅复产和补库存之前，大宗商品价格回升具备一定的可持续性。

“PPI环比上涨释放出积极信号，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，这一方面是由于大宗价格下跌，另一方面也与供给侧改革导致去化有关系。如果OPEC（石油输出国组织）4月17日会议能否形成冻产协议，将有助于PPI好转格局及制造业通缩缓解。

**政策加码必要性降低**

CPI涨幅低于预期，PPI跌幅小于预期，既反映出当前通胀形势可控，又表明稳增长政策显现一定效果。分析师认为，政策方面，短期还是以稳为主，货币政策进一步放宽的压力不大。

“政策方面，维持是一个关键词，维持目前宽松环境，加码的必要性和空间不是很大。”首创证券研发部总经理王剑辉表示，外汇储备持续下跌的趋势有所遏制，补充流动性外汇占款的需求相对降低，而这正是前期降准的考虑之一。预计当前政策至少“维持”到六月前。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，货币政策还是以稳增长为目的，还是会坚持稳健偏松的调整。但同时要顾及物价水平还有资产价格，避免出现高通胀和资产价格泡沫。未来降准可能性还是存在，降息需要更谨慎一些。

中国央行货币政策委员会稍早召开第一季度例会称，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。

中国自2016年1月起使用2015年作为新一轮的CPI对比基期，并调整各项权重。其中，居住权数上升2.2个百分点，旧口径下“食品”权数下降3.2个百分点。（完）